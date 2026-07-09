Dijital Euro için tarih verildi

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Avrupa Birliği'nde dijital para çalışmaları yeni bir aşamaya geçiyor.

Euro'yu resmi para birimi olarak kabul etmiş AB üyesi ülkeleri bir araya getiren Eurogroup'un başkanı ve Yunanistan Maliye Bakanı Kyriakos Pierrakakis, dijital euronun 2029 yılına kadar kullanıma sunulacağını belirterek, AB'nin küresel rekabette geri kalmaması için teknoloji ve finans alanlarında daha cesur adımlar atması gerektiğini söyledi.

Atina'da düzenlenen bir toplantıda konuşan Pierrakakis, Avrupa Merkez Bankası'nın üzerinde çalıştığı dijital Euro'nun 2029 yılında hayata geçirilmesini beklediklerini ifade etti.

Avrupa'da bu alanda ilerleme kaydedildiğini söyleyen Pierrakakis, buna rağmen dijital dönüşüm sürecinde daha fazla adım atılması gerektiğini dile getirdi.

"Avrupa daha hızlı hareket etmeli"

Pierrakakis, Avrupa Birliği'nin teknoloji, enerji ve finans politikalarında ortak hareket etmesinin önemine dikkat çekti.

AB'nin artık yalnızca hedef belirlemekle yetinmemesi gerektiğini belirten Pierrakakis, asıl sorunun bu hedeflere ne kadar hızlı ulaşılacağı olduğunu söyledi. Avrupa'nın ortak bir teknoloji doktrini oluşturması gerektiğini ifade eden Pierrakakis, sermaye piyasaları birliği, tasarruf birliği ve enerji birliği çalışmalarının hızlandırılması çağrısında bulundu.

Yapay zekâ yarışında büyük yatırım çağrısı

Konuşmasında yapay zekâya da geniş yer ayıran Pierrakakis, bu alanın artık yalnızca teknolojik değil, ekonomik ve stratejik bir rekabet unsuru haline geldiğini belirtti.

Avrupa'nın eski teknolojik altyapısını modernize etmesi gerektiğini söyleyen Pierrakakis, bunun için çok büyük yatırımlara ihtiyaç duyulduğunu ifade etti. Ayrıca Fransız yapay zekâ şirketi Mistral'ın Eurogroup toplantısına davet edilmesini, yapay zekânın Avrupa'nın ekonomik stratejisindeki öneminin göstergesi olarak değerlendirdi.

5G ve 6G için ortak ihale önerisi

Pierrakakis, Avrupa genelinde 5G ve 6G frekanslarının ortak ihaleyle satılmasını da önerdi.

Bu model sayesinde teknoloji yatırımları için daha fazla kaynak oluşturulabileceğini savunan Pierrakakis, Avrupa'nın küresel rekabet gücünü artıracak ortak projelerin öncelik haline getirilmesi gerektiğini söyledi.

Avrupa için "teknoloji doktrini" çağrısı

Pierrakakis, Avrupa'nın her alanda lider olmasının mümkün olmadığını ancak güçlü olduğu sektörlerde liderliği hedeflemesi, gelişme potansiyeli bulunan alanlara yatırım yapması ve diğer alanlarda akıllı düzenlemeler geliştirmesi gerektiğini belirtti.

Avrupa'nın girişim sermayesini kıta içinde tutabilmesi için tasarruf birliğinin güçlendirilmesi gerektiğini de vurgulayan Pierrakakis, ekonomik egemenliğin ancak güçlü ortaklıklar ve dayanıklı finansal yapı ile mümkün olacağını ifade etti.