Bank of America üçüncü çeyrek için borsalarda düzeltme bekliyor

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Bank of America stratejistleri, S&P 500 endeksi için üçüncü çeyrek tahminlerinde düzeltme eğiliminin öne çıktığını açıkladı. S&P 500 endeksi analisti Paul Ciana, temmuz ayındaki fiyat hareketlerinin boğa ve ayı piyasası arasındaki tartışmayı sonlandıracağını öngörüyor.

Kurum, nisan başında başlayan yükseliş trendinin mayıs ayı sonunda yatay banda girdiğini ifade ediyor. Banka stratejistleri, 27 Mayıs tarihinde yatırımcılara takip eden zarar durdurma seviyelerini sıkılaştırma veya satış yönlü koruma ekleme tavsiyesi vermişti. Haziran ayının ilk yarısında gerçekleşen yüzde 5 oranındaki geri çekilme söz konusu teknik öngörüyü doğruladı.

Ayı ve boğa senaryoları teknik formasyonlarla çatışıyor

Ayı piyasasını savunan analistler yorulmuş bir yükseliş trendine dikkat çekiyor. Grafiklerdeki elmas tepe formasyonu, düzeltici dalga sayımı, zayıflayan momentum ve ABD başkanlık döngüsünün ikinci yılındaki savunma odaklı mevsimsellik düşüş beklentisini destekliyor. Teknik analizler, S&P 500 endeksi fiyatının ABC düzeltmesi ile sırasıyla 7122 ve 6968 seviyelerine doğru gerileyeceğini gösteriyor.

Diğer taraftan boğa senaryosuna inanan uzmanlar, zamana yayılan bir düzeltme ile üçgen devam formasyonu oluştuğunu savunuyor. Piyasaya katılım oranındaki artışın yaz rallisini destekleyeceğini belirten analistler, 200 günlük hareketli ortalamanın üzerindeki hisse oranının yüzde 68 seviyesine yükseldiğini vurguluyor. Yükselen-düşen hattı da yeni bir zirveye ulaştı ancak Bank of America üçüncü çeyrekte S&P 500 endeksi için düzeltme beklentisini koruyor.

Tahvil faizleri ve paritede kritik seviyeler öne çıkıyor

ABD 10 yıllık tahvil faizleri tarafında alçalan takoz direnç çizgisinin yukarı yönlü kırılması yükseliş trendinin devamına işaret ediyor. Analistler, faizlerin yüzde 4,65 ve potansiyel olarak yüzde 4,82 seviyelerine doğru ilerleyeceğini tahmin ediyor. Bahsedilen teknik kurulumun geçerliliğini koruması için faizlerin yüzde 4,45 seviyesinin üzerinde kalması gerekiyor.

EURUSD paritesinde ise Bank of America Euro tarafında negatif duruşunu koruyor ve yükselişlerin satış fırsatı olduğunu değerlendiriyor. Grafiklerde potansiyel bir ayı bayrağı formasyonu oluşurken, 1,1390 seviyesinin altındaki bir kapanış S&P 500 endeksi dışındaki küresel piyasalarda Euronun 1,1240 seviyesine doğru gerileyeceğini teyit edecek.