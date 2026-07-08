Bitcoin jeopolitik risklerle 62.100 doların altına indi

Bitcoin, çarşamba günü geriledi ve dijital varlık, tırmanan jeopolitik gerilim ve zayıflayan piyasa likiditesi nedeniyle 62.100 doların altına indi. Bitcoin (BTC), 62.009 USD seviyesinden işlem görüyor ve %2,06 düşüş kaydetti. ABD, Hürmüz Boğazı'nda üç petrol tankerine yönelik saldırı haberlerinin ardından İran'a karşı yeni hava saldırıları düzenledi. İran İslam Devrimi Muhafız Ordusu, ABD'nin ateşkes ihlali gerekçesiyle 85 ABD askeri üssünü hedef aldığını bildirdi. Hürmüz Boğazı üzerindeki ham petrol arz güvenliğine yönelik endişeler ham petrol fiyatlarını yukarı taşıdı.

Kripto likiditesi daralıyor

Jeopolitik risklerin ötesinde, zincir üstü veriler dijital varlıklar için zayıf bir likidite tabanına işaret ediyor. Sabit coin piyasası haziran ayında %2,4 daralarak 7,7 milyar dolar eridi. Bu veri TerraUSD platformunun 2022'deki çöküşünden bu yana kaydedilen en büyük aylık sabit coin daralması oldu. Kripto para ekosistemindeki nakit erimesi, haziran ayında Bitcoin fiyatında gözlenen %20 oranındaki geri çekilme ile eş zamanlı gerçekleşti. Analitik modeller bu daralma eğiliminin sürmesi durumunda kripto para birimleri üzerinde ek satış baskısı oluşabileceğini öngörüyor.

Spot ETF girişleri yetersiz kalıyor

Borsa yatırım fonları aracılığıyla gerçekleşen kurumsal katılımlar, genel zayıflığı dengelemekte yetersiz kalıyor. ABD borsalarında işlem gören spot Bitcoin fonları salı günü 21,44 milyon dolar net nakit girişi kaydetti. Analistler mevcut giriş hacminin son haftalarda yaşanan yoğun kurumsal çıkış dalgasına kıyasla oldukça sınırlı kaldığını vurguluyor. Bu sebeple kurumsal fon girişleri gerileyen Bitcoin fiyatları için güçlü bir tampon mekanizması oluşturamıyor.

Teknik indikatörler zayıflamaya işaret ediyor

Teknik analiz açısından bakıldığında Bitcoin, 62.009 USD seviyesinden el değiştirerek 64.000 dolar yatay eşiğindeki satış duvarını aşamadı. Spot fiyat, 50 günlük, 100 günlük ve 200 günlük üssel hareketli ortalamaların altında kalmaya devam ediyor.

Üssel hareketli ortalamaların spot fiyatın üzerinde kümelenmesi, yaşanan yukarı yönlü denemelerin geniş tabanlı bir düşüş trendi içerisindeki düzeltme hareketleri olduğunu teyit ediyor. Göreceli Güç Endeksi 48 seviyesi ile nötr bölgeye yakın konumlanırken, MACD indikatörü pozitif bölgedeki yerini koruyor. İndikatörler ayı momentumunun hız kestiğini ancak yönün henüz yukarı dönmediğini gösteriyor. Kripto para piyasasında olası bir toparlanma durumunda 64.004 dolar yatay direncinin ardından 50 günlük EMA seviyesi olan 65.577 dolar izlenecek. Aşağı yönlü senaryoda ise 62.000 dolar seviyesinin altındaki kapanışlar satış baskısını derinleştirerek fiyatı 1 Temmuz tarihinde test edilen 57.800 dolar yıllık dip seviyesine yaklaştırabilir.