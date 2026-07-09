SpaceX'te balayı bitti: Hisselerde sert düşüş!

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SpaceX'in Nasdaq100 endeksine dahil olmasının ardından satış baskısıyla karşılaşan hisseler, gün içinde 145,20 dolarla tüm zamanların en düşük seviyesini gördü. Günü 149,29 dolardan kapatan hisseler şirketin 150 dolarlık halka arz fiyatının altında kaldı.

Bugün piyasa öncesi işlemlerde görülen yüzde 1,4'lük yükseliş ise hisselerin yeniden 150 doların üzerine çıkabileceğine işaret etti.

12 kurumun "Al" tavsiyesine rağmen sert düşüş

Analistler, SpaceX'in Nasdaq'a girişinin hisse fiyatına önceden yansıdığını, son dönemde teknoloji hisselerinde görülen zayıf görünümün de satış baskısını artırdığını belirtti. Halka arz sonrasında değerlendirme yayımlayan 17 aracı kurumdan 12'si SpaceX için "Al" tavsiyesi verse de hisselerdeki düşüş durmadı.

Morgan Stanley analisti Adam Jonas SpaceX için "Ağırlıklı Al" tavsiyesini korurken 300 dolarlık hedef fiyat açıkladı. Wall Street'teki birçok kurum da 200 doların üzerinde hedef fiyat verdi. Ancak SpaceX hisseleri, 16 Haziran'dan bu yana bu seviyenin kalıcı olarak üzerine çıkmayı başaramadı.

Blue Origin'den 10 milyar dolarlık dev yatırım

SpaceX piyasalarda zorlu bir dönemden geçerken en büyük rakibi Jeff Bezos'un desteklediği uzay şirketi Blue Origin 130 milyar dolar değerleme üzerinden 10 milyar dolarlık yeni yatırım almaya hazırlanıyor.

Toplanan kaynak, SpaceX'in bugüne kadar sağladığı 85 milyar dolarlık finansmanın gerisinde kalsa da şirketin büyüme planları açısından önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

Starlink'e yeni rakip geliyor

Blue Origin sadece roket fırlatma alanında değil, uydu internet pazarında da rekabeti büyütmeye hazırlanıyor. Şirket, TeraWave adı verilen kurumsal uydu iletişim ağıyla büyük ölçekli şirketlere yüksek hızlı bağlantı hizmeti sunmayı hedefliyor. Yeni Glenn roketlerinin de bu uyduları orta ve alçak Dünya yörüngesine taşıması planlanıyor.

Diğer yandan Amazon da kendi düşük yörünge uydu internet projesini devreye almaya hazırlanıyor.