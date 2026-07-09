Asya borsaları petrol ve Samsung baskısıyla geriliyor

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Asya borsaları, ABD’nin İran hedeflerine yeni saldırıları ve petrol fiyatlarındaki yükselişin risk iştahını zayıflatmasıyla perşembe günü ağırlıklı olarak geriledi. Samsung Electronics bilançosunun yarattığı baskı Güney Kore hisselerinde satışları sürdürdü. Japonya’daki çip tedarikçilerinde görülen toparlanma ise bölgesel kaybı sınırladı.

Gösterge ekranında AXJO yüzde 0,61 düşerken, JP225 yüzde 1,94 yükseldi. HK50 yüzde 0,76 geriledi. LCO yüzde 1,14, CL yüzde 1,14 arttı. ESU26 yüzde 0,11 ve NQU26 yüzde 0,07 yükseliş gösterdi. KS11 yüzde 0,53 artıda görünürken, SSEC yüzde 0,46 düştü. TOPX yüzde 0,39 yükseldi. CSI300 yüzde 0,06 artış kaydetti.

Hisse bazında ayrışma belirginleşti. SK Hynix 000660 yüzde 3,95 yükseldi. Samsung Electronics 005930 yüzde 0,36 düşüş gösterdi. LG Innotek 011070 yüzde 5,24 geriledi. TDK 6762 yüzde 2,82 ve Murata 6981 yüzde 3,68 yükseldi. Kioxia Holdings 285A yüzde 7,37 artışla Japonya tarafındaki çip toparlanmasını destekledi.

Wall Street, Fed’in haziran toplantı tutanaklarının temkinli politika duruşunu teyit etmesinin ardından geceyi karışık kapattı. Nasdaq 100 vadeli kontratları ve S&P 500 vadeli kontratları perşembe günü yatay seyretti. ABD vadeli endeksleri Asya borsaları için güçlü bir yön sinyali üretmedi.

Samsung baskısı seçici çip alımlarını aştı

Asya borsaları, hafta boyunca yarı iletken hisselerinde görülen oynaklığı fiyatladı. Geçen haftaki kâr satışları, Samsung Electronics’in çeyreklik faaliyet kârında 19 kat artış açıklamasına rağmen yatırımcı beklentilerini karşılayamamasıyla salı günü hızlandı. Yatırımcılar, yapay zeka bağlantılı şirket kârlarının yüksek değerlemeleri ne kadar destekleyebileceğini yeniden sorguladı.

Japonya’daki yarı iletken tedarikçileri hafta içindeki sert düşüşün ardından toparlandı. Ancak bölgesel risk iştahı bu toparlanmayı sınırlı fiyatladı. Asya borsaları genelinde yatırımcılar, yapay zeka temasındaki kazançların sürdürülebilirliği konusunda daha seçici davrandı. Çip tarafındaki alımlar, Güney Kore merkezli satış baskısını dengelemeye yetmedi.

Güney Kore piyasası baskı altında kaldı. Samsung Electronics, önceki seansta yaklaşık yüzde 7 düştükten sonra perşembe günü yüzde 2,5 daha geriledi. LG Innotek yüzde 5’in üzerinde kayıp verdi. SK Hynix ise medya haberlerine göre planlanan 28 milyar dolarlık ABD kotasyonuna talebin sunulan hisse miktarının yedi katını aşmasıyla yüzde 3,5 toparlandı.

KOSPI, buna rağmen yaklaşık yüzde 1,8 düştü. Endeks, bu hafta ayı piyasası bölgesini resmen teyit ettikten sonra kayıplarını genişletti. KOSPI, geçen ay gördüğü rekor zirveden bu yana yüzde 20’nin üzerinde geriledi. Asya borsaları içinde Güney Kore, Samsung kaynaklı bilanço baskısı nedeniyle en zayıf halkalardan biri olarak öne çıktı.

S&P/ASX 200 puanda seyrederken 53,20 puan ve yüzde 0,61 kayıp gösterdi. Avustralya piyasasındaki zayıflık, petrol ve jeopolitik riskin maden ve finans hisselerinde yarattığı temkinli duruşla birleşti. Asya borsaları açısından Avustralya cephesindeki geri çekilme, bölgesel risk algısının genişlediğini gösterdi.

Japonya çip hisseleriyle pozitif ayrıştı

Japonya, bölgenin en güçlü performansını sergiledi. Nikkei 225 yaklaşık yüzde 1,5 yükseldi. TOPIX yüzde 0,5 artış kaydetti. Japonya’daki kazanımlar, çip tedarikçilerine gelen yenilenen alımlardan destek aldı. Asya borsaları genelinde risk iştahı zayıf kalırken, Japonya seçici teknoloji alımlarıyla ayrıştı.

Murata Manufacturing yaklaşık yüzde 5 yükseldi. TDK yüzde 2’nin üzerinde artış sağladı. Kioxia Holdings, Bain Capital’in flash bellek üreticisindeki yatırımından çıktığını teyit etmesinin ardından gün içinde yüzde 11’e kadar yükseldi. Bu işlem, Japonya’nın en başarılı özel sermaye anlaşmalarından biri olarak değerlendirildi.

Japonya çip hisselerindeki toparlanma, Samsung merkezli bölgesel baskıyı tamamen ortadan kaldırmadı. Ancak Nikkei 225 ve TOPIX tarafındaki yükseliş, Asya borsaları kayıplarının daha derinleşmesini engelledi. Yatırımcılar, Japon tedarik zinciri hisselerinde satış sonrası değer arayışına girdi. Bu yaklaşım, Güney Kore’deki bilanço hayal kırıklığından farklı bir fiyatlama yarattı.

Kioxia cephesindeki haber, Japonya teknoloji hisselerine ek ivme verdi. Bain Capital’in çıkışı, flash bellek üreticisinin kurumsal hikayesini yeniden fiyatlamaya açtı. Murata ve TDK gibi tedarikçilerdeki yükseliş, yapay zeka ve elektronik bileşen talebinin tamamen rafa kalkmadığını gösterdi. Asya borsaları içinde Japonya, bu nedenle daha dengeli bir teknoloji görünümü sundu.

Bununla birlikte, yatırımcılar yapay zeka temasında daha fazla kanıt arıyor. Yüksek değerlemeler, bilanço sonuçlarının beklentileri aşmasını zorunlu kılıyor. Samsung örneği, yalnızca güçlü kâr artışının piyasa için yeterli olmayabileceğini gösterdi. Japonya’daki toparlanma, bu nedenle bölgesel bir risk alma dalgasından çok seçici pozisyonlanma niteliği taşıdı.

Bölgesel kayıplar genişledi

Avustralya S&P/ASX 200 endeksi yüzde 0,8 düştü. Şanghay Bileşik Endeksi yüzde 0,6 geriledi. Shanghai Shenzhen CSI 300 yüzde 0,3 kayıp verdi. Hong Kong Hang Seng endeksi yüzde 0,7 düştü. Asya borsaları, Çin’in haziran enflasyon verisi öncesinde genel olarak temkinli kaldı.

Singapur STI endeksi yüzde 0,7 yükselerek bölgesel piyasalardan pozitif ayrıştı. Defansif alımlar, Singapur piyasasına destek verdi. Hindistan Nifty 50 vadeli kontratları ise yüzde 0,2 ile sınırlı yükseldi. Bu iki piyasa, geniş Asya borsaları baskısına rağmen daha dirençli kaldı.

Hong Kong’daki satış, Çin verisi öncesi bekleme eğilimini yansıttı. Şanghay ve CSI 300 tarafındaki kayıplar, yatırımcıların büyüme ve fiyat görünümüne ilişkin temkinli kaldığını gösterdi. Avustralya piyasasında da küresel enerji fiyatlarının ve jeopolitik riskin etkisi hissedildi. Bölgesel tablo, tek bir piyasa hikayesinden çok çoklu risk başlıklarına işaret etti.

Asya borsaları için Çin enflasyon verisi, kısa vadeli yön açısından kritik olacak. Beklentiden zayıf enflasyon iç talep endişelerini artırabilir. Beklentiden yüksek veri ise politika gevşemesi beklentilerini sınırlayabilir. Her iki senaryo da hisse piyasalarında sektör bazlı ayrışmayı güçlendirebilir.

Petrol ve Fed tutanakları risk iştahını sınırladı

Piyasa duyarlılığı, ABD’nin İran askeri altyapısını hedef alan yeni saldırılarının ardından baskı altında kaldı. Washington, operasyonların kargo gemilerine yönelik son saldırılar sonrasında Hürmüz Boğazı’ndan geçen ticari taşımacılığı korumayı amaçladığını açıkladı. İran, Kuveyt ve Bahreyn’deki ABD askeri tesislerini hedef alan yeni füze ve insansız hava aracı saldırılarıyla karşılık verdi.

Trump, Tahran ile geçici anlaşmanın fiilen bittiğini söyledi. Daha sonra daha geniş bir savaş beklemediğini ifade etti. Çelişkili mesajlar, piyasalarda jeopolitik riskin tamamen kontrol dışına çıkmadığı algısını destekledi. Ancak petrol fiyatlarındaki yükseliş, Asya borsaları üzerindeki enflasyon baskısını canlı tuttu.

Brent ve WTI fiyatları yükselirken ham petrol, çatışmanın erken dönemindeki zirvelerin oldukça altında kaldı. Buna rağmen enerji fiyatlarındaki artış, yatırımcıların enflasyon beklentilerini yeniden değerlendirmesine neden oldu. Petrol maliyetlerindeki kalıcı yükseliş, şirket marjları ve tüketici fiyatları üzerinden geniş piyasa baskısı yaratabilir.

Fed’in haziran toplantı tutanakları, politika yapıcıların enflasyon risklerinin sürebileceğinden endişe ettiğini gösterdi. Birkaç yetkili, yapay zeka kaynaklı talep, jeopolitik gerilimler ve tarifeleri fiyat baskılarını artırabilecek unsurlar arasında saydı. Yetkililer, fiyat baskıları yeterince ılımlılaşmazsa daha sıkı politikanın gerekebileceğini değerlendirdi.

Fed tutanakları, Asya borsaları için iki kanaldan baskı yarattı. Daha yüksek faiz ihtimali büyüme hisselerinin değerlemelerini zorlayabilir. Aynı zamanda petrol kaynaklı enflasyon riski, merkez bankalarının gevşeme alanını daraltabilir. ABD vadeli endekslerinin yatay seyri de bölgeye güçlü bir destek vermedi.

Yatırımcılar yapay zeka temasında seçici kalıyor

OCBC Varlık Danışmanlığı Başkanı Chez Anbu, uzun vadeli yapay zeka yatırım temasının son oynaklığa rağmen geçerliliğini koruduğunu söyledi. Anbu, yatırımcıların giderek daha seçici hale geldiğini belirtti. Ayrıca portföylerin yarı iletkenler, yapay zeka altyapısı, yazılım, otomasyon ve robotik alanlarına yayılmasını önerdi.

Anbu, jeopolitik ve enflasyon riskleri sürerken kaliteli tahvillerin portföy dayanıklılığını artırabileceğini de ifade etti. Bu yaklaşım, teknoloji hisselerinde yalnızca tek temaya yoğunlaşmanın riskini azaltmayı hedefliyor. Asya borsaları açısından mesaj, yapay zeka rallisinin tamamen bitmediği fakat daha disiplinli seçicilik gerektirdiği yönünde.

Samsung’un bilanço tepkisi, yüksek beklentili teknoloji şirketlerinde çıtanın ne kadar yukarı çıktığını gösterdi. Faaliyet kârındaki 19 kat artış bile yatırımcıların beklentisini karşılamadı. Bu tablo, yapay zeka bağlantılı şirketlerin yalnızca büyüme değil, beklenti yönetimi açısından da baskı altında olduğunu ortaya koydu.

Japon tedarikçilerine gelen alımlar, yapay zeka tedarik zincirinde fırsat arayışının sürdüğünü gösterdi. Ancak Güney Kore’deki satışlar, piyasanın bütün çip hisselerine aynı çarpanı vermediğini ortaya koydu. Asya borsaları, bu ayrışmayı önümüzdeki dönemde bilanço kalitesi, sipariş görünümü ve sermaye piyasası haberleri üzerinden fiyatlamaya devam edecek.

Yatırımcılar artık Çin’in haziran enflasyon verisine, Bank Negara Malaysia’nın gün içindeki politika kararına ve gelecek haftaki ABD tüketici enflasyonu raporuna odaklanıyor. Çin verisi bölgesel talep görünümünü, Malezya kararı yerel politika duruşunu, ABD TÜFE raporu ise Fed beklentilerini şekillendirecek. Asya borsaları için kısa vadeli yön, petrol, yarı iletken değerlemeleri ve merkez bankası sinyallerinin kesişiminde belirlenecek.