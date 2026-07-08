SpaceX hisseleri çakıldı! Elon Musk'ın serveti bir günde milyarlarca dolar eridi

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Dünyanın en değerli şirketlerinden biri olmaya hazırlanan SpaceX, halka arzın ardından ilk büyük satış dalgasıyla karşı karşıya kaldı. Hisselerde yaşanan sert düşüş, Elon Musk'ın servetinde de tarihi bir erimeye yol açtı.

7 Temmuz'da SpaceX hisseleri yüzde 7 değer kaybıyla halka arz fiyatı olan 150 doların altına geriledi. Aynı gün Tesla hisselerinin de yüzde 4'ten fazla düşmesi sonucu dünyanın ilk trilyoneri olan Musk'ın servetini ciddi şekilde etkiledi.

Musk'ın serveti 500 milyar dolar eridi

SpaceX'teki yaklaşık 4,8 milyar hissesi, 350 milyon hisse opsiyonu ve Tesla'daki yaklaşık 700 milyon hissesi bulunan Musk bir günde 58,2 milyar dolar kaybederken net serveti 941,2 milyar dolara geriledi.

Geçtiğimiz ay 1,45 trilyon dolarla zirveye ulaşan Musk'ın serveti bu düşüşle beraber 500 milyar dolardan fazla değer kaybetmiş oldu.

Wall Street iyimserliğini koruyor

Ancak hisselerdeki sert düşüşe rağmen bankacılık devleri SpaceX'in uzun vadeli potansiyeline işare ediyor.

JPMorgan analistleri, SpaceX'in hedefleri ve insanlık üzerindeki potansiyel etkisinin şimdiye kadar görülen herhangi bir şirketten daha büyük olduğunu belirtti.

Raymond James analisti Brian Gesuale ise SpaceX'in geleceğin sanayi altyapısını şekillendirecek en önemli platformlardan biri olacağını belirtti.

Dev bankalardan rekor hedef fiyatlar

Wall Street'teki yatırım kuruluşlarının SpaceX için açıkladığı hedef fiyatlar da dikkat çekti.

Raymond James, SpaceX hisseleri için 800 dolar hedef fiyat açıkladı. Bu tahmin gerçekleşirse hisse fiyatı halka arz seviyesine göre yaklaşık yüzde 500 yükselmiş olacak ve şirketin piyasa değeri 10 trilyon doların üzerine çıkacak.

Arete Research, hedef fiyatını 401 dolar olarak belirlerken Morgan Stanley, hisse için 300 dolar öngördü. Goldman Sachs ise daha temkinli bir tahminle 205 dolar hedef fiyat açıkladı.