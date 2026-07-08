S&P DJI'dan Türkiye için kritik piyasa uyarısı

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Küresel endeks sağlayıcısı S&P Dow Jones Indices (S&P DJI), Türkiye'yi gelişmekte olan piyasa statüsünden sınır piyasa statüsüne düşürülme riski bulunan ülkeler listesine ekledi.

S&P DJI'ın kararında, piyasa erişilebilirliğine ilişkin zorluklar ile hisse senedi sahipliği şeffaflığı konusundaki yapısal endişelerin etkili olduğu belirtildi.

Türk piyasası yakından izlenecek

S&P DJI tarafından yapılan açıklamada, Türk makamlarınca atılan düzenleyici adımların takip edildiği bildirildi. Kurum, mevcut koşullarda daha fazla bozulma yaşanması halinde Türk menkul kıymetlerine yönelik özel uygulamaların gündeme gelebileceğini ifade etti.

S&P DJI metodolojisine göre, olası özel önlemlerin devreye girmesinden itibaren bir takvim yılı içinde söz konusu sorunların giderilememesi durumunda Türkiye'nin piyasa sınıflandırması bir sonraki yıllık inceleme döneminde yeniden ele alınacak.

MSCI da Türkiye için benzer uyarıda bulunmuştu

S&P DJI'ın uyarısı, MSCI'ın Türkiye'nin hisse senedi piyasası sınıflandırmasını gözden geçirebileceğini açıklamasından yaklaşık iki hafta sonra geldi.

MSCI, değerlendirmesinde özellikle hissedar şeffaflığına ilişkin eksikliklere dikkat çekmişti.

Endonezya da izleme listesine alındı

S&P DJI, aynı açıklamada Endonezya'nın da benzer gerekçelerle izleme listesine eklendiğini duyurdu.

Kurum ayrıca Nijerya'yı sınır piyasa statüsüne olası yükseltme kapsamında değerlendirmeye aldığını bildirdi.

Polonya ve Mısır için ayrı değerlendirme

S&P DJI, 2026 izleme listesinde Polonya'nın bulunduğunu ve ülkenin "Gelişen Piyasa"dan "Gelişmiş Piyasa" sınıflandırmasına olası geçiş kapsamında izlendiğini açıkladı.

Açıklamada ayrıca Mısır'ın 2026 veya 2027 izleme listesinde yer almamasına karşın, "Gelişen Piyasa"dan "Sınır Piyasa"ya potansiyel yeniden sınıflandırma için istişare sürecinde bulunduğu belirtildi.