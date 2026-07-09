Bulls Yatırım Holding, Escar’ın çoğunluk hisselerini devraldı, birleşme için düğmeye bastı

Bulls Yatırım Holding, filo kiralama sektörünün öncü ve köklü ismi Escar Filo Kiralama Hizmetleri A.Ş’nin yüzde 77,62 oranındaki paylarının devrini, Rekabet Kurumu başta olmak üzere ilgili düzenleyici kurum onaylarının tamamlanmasının ardından resmen gerçekleştirdi. Escar Filo Kiralama, 141,4 milyon dolarlık bir yatırımla tamamlanan işlemle birlikte Bulls Yatırım Holding’in iştirakleri arasına katıldı. Sürdürülebilir büyüme ve stratejik yatırım vizyonu doğrultusunda Escar Filo Kiralama’yı bünyesine katan şirket, bu yatırım hamlesi ile uzun vadeli büyüme hedeflerine önemli katkı sağlayacak.

Bulls Yatırım Holding, Escar Filo Kiralama Hizmetleri A.Ş.'nin sermayesinin %77,62'sini temsil eden payların devrini, 8 Temmuz 2026 tarihinde tamamladı. Konuya ilişkin Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan yazılı açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

“21 Nisan 2026 tarihinde imzalanan Pay Devri Sözleşmesi kapsamında, gerekli süreçlerin tamamlanmasının ardından Escar'ın mevcut ortakları; Daryo Kebudi, Azra Kebudi, Betina Halyo ve Nora Karakaş'a ait toplam 388.066.297,02 TL nominal değerli ve şirket sermayesinin %77,62'sini temsil eden paylar, 141,4 milyon ABD doları karşılığı olan 6.633.125.183,00 TL tutarındaki bedel üzerinden, Bulls Yatırım Holding'e devredildi.”

Pay devrinin tamamlanmasıyla birlikte Escar Filo Kiralama, Bulls Yatırım Holding'in iştirakleri arasına katılırken, Daryo Kebudi, Azra Kebudi ve Betina Halyo'nun şirketteki ortaklıklarının sona erdiği belirtildi.

Escar Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü olarak görev yapan Nora Karakaş ise söz konusu devir işlemi sonrasında yüzde 2 oranındaki hisse sahipliğini korumaya devam edecek.

Birleşme süreci için Sermaye Piyasası Kurulu’na başvuru yapılacak

Pay devrinin tamamlanmasının ardından Bulls Yatırım Holding ile Escar Filo Kiralama’nın birleşme sürecinin de başlatıldığı bildirildi. Konuya ilişkin yapılan KAP duyurusuna göre, Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda, gerekli Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve genel kurul onaylarının alınarak Escar Filo Kiralama’nın tüm aktif ve pasifleriyle Bulls Yatırım Holding tarafından devralınması suretiyle iki şirketin birleşmesi planlanıyor.

Birleşme işleminde her iki şirketin 30 Haziran 2026 tarihli bağımsız denetimden geçmiş konsolide finansal tabloları esas alınacak. Pay değişim oranı ise SPK düzenlemeleri çerçevesinde hazırlanacak uzman kuruluş raporuyla belirlenecek. Birleşme işleminin tamamlanmasının ardından ise Escar’ın filo kiralama faaliyetlerinin, ‘yatırım holding’ faaliyetlerinden ayrıştırılarak ayrı bir şirket çatısı altında sürdürülmesi planlanıyor. Bu kapsamda ilgili mevzuat çerçevesinde gerekli yasal süreçler başlatılacak.

“Escar’ın güçlü operasyonel yapısı, grubumuzun sinerjisini daha da artıracak”

Bulls Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akkaya, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada şunları söyledi:

"Escar gibi sektöründe güçlü konuma, köklü geçmişe ve yüksek büyüme potansiyeline sahip bir şirketi Bulls Yatırım Holding bünyesine katmaktan dolayı büyük memnuniyet duyuyoruz. Pay devrinin resmen gerçekleşmesiyle birlikte önemli bir yatırım hamlesini daha başarıyla tamamlamanın gururu içerisindeyiz. Link Bilgisayar, Ufuk Yatırım, Bulls Menkul, Dünya Holding ve Bulls Girişim Sermayesi gibi güçlü iştiraklerin yanına Escar’ı da ekleyerek portföyümüzü büyüterek daha da güçlendiriyoruz. Bu yatırımı yalnızca bir şirket satın alması olarak değil, sürdürülebilir büyüme stratejimizin ve değer odaklı yatırım yaklaşımımızın önemli bir adımı olarak değerlendiriyoruz. Escar'ın 25 yıllık tecrübesi ve müşteri sadakati bizim çözüm ortaklığı sunma vizyonumuzla mükemmel bir uyum sergiliyor. Escar’ın sahip olduğu güçlü operasyonel altyapı ve deneyimin, grubumuzun sinerjisini daha da artıracağına inanıyoruz. Şimdi hedefimiz gerekli onay süreçlerinin tamamlanmasının ardından birleşme sürecini başlatarak daha güçlü, daha rekabetçi ve verimli bir yapı oluşturmak. Birleşmenin ardından ise araç filo kiralama faaliyetlerini, holding yapısından ayrıştırarak kendi uzmanlık alanında faaliyet gösterecek ayrı bir şirket çatısı altında sürdürmeyi planlıyoruz. Bulls Yatırım Holding olarak önümüzdeki dönemde de uzun vadeli büyüme stratejimiz doğrultusunda katma değeri yüksek farklı sektörlere açılarak yatırımcılarımız, iş ortaklarımız ve ülke ekonomisi için kalıcı değer yaratmaya devam edeceğiz.”

Bulls Yatırım Holding Hakkında

Bulls Yatırım Holding, yatırım dünyasına finansal kaynak, strateji ve vizyon katarak sürdürülebilir büyümeyi temel alan bir kuruluştur. Bulls Yatırım Holding’in portföyünde, teknolojiden finansal hizmetlerden gayrimenkule kadar geniş bir yelpazede faaliyet gösteren şu şirketler bulunmaktadır:

· Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.: 2021 yılında kurulan şirket, büyüme evresindeki ve orta büyüklükteki girişimlere finansal ve yönetimsel destek sağlayarak bu şirketleri profesyonel sermaye ile buluşturmayı amaçlamaktadır. 2025 yılından itibaren borsada işlem görmeye başlamıştır.

· Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş.: Sermaye piyasalarında Geniş Yetkili Aracı Kurum olarak faaliyet gösteren şirket; portföy aracılığı, yatırım danışmanlığı, halka arza aracılık ve servet yönetimi gibi hizmetler sunmaktadır. Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş. iştiraki; Bulls Portföy Yönetimi A.Ş. 2024 yılında kurulan şirket, finansal piyasalarda bireysel ve kurumsal yatırımcılara risk ve getiri tercihleri doğrultusunda mutlak getiri hedefleyerek nitelikli ve profesyonel portföy yönetim hizmeti vermektir.

· Dünya Holding A.Ş. (DUNYH): Şirket, sermaye kazancı veya yatırım geliri ya da her ikisini elde etmeye yönelik olarak fonlarını değerlendirmektir. Şirket, 27 Ekim 2025 tarihli Yönetim Kurulu Kararı çerçevesinde, ‘’Yatırım işletmesi’’ statüsünde faaliyetini sürdürmektedir. 2025 yılında yapılan birleşme ve sermaye artırımı sonrası "Dünya Holding" unvanını almıştır. Borsa İstanbul'da DUNYH koduyla işlem görmektedir. Şirket, Dünya Gazetesi’nin imtiyaz sahibi olan Dünya Grup Medya Gazetecilik A.Ş.’nin %100 sahibidir.

· Link Bilgisayar Sistemleri Yazılımı ve Donanımı Sanayi ve Ticaret A.Ş: 1984 yılında kurulan ve %100 Türk sermayeli bir şirket olan Link Bilgisayar, Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) yazılımları geliştirmektedir. Borsa İstanbul’da "LİNK" koduyla işlem gören şirket, e-Dönüşüm uygulamalarında sektör liderlerinden biridir.

· Ufuk Yatırım Yönetim ve Gayrimenkul A.Ş.: 1995 yılında finansal kiralama faaliyetleri için kurulmuş, daha sonra Toprak Finansal Kiralama ile birleşerek halka açık bir yapıya kavuşmuştur.

Escar Hakkında:

2001 yılında filo kiralama sektörüne adım atan Escar, "Fleet Excellence" (filo mükemmelliği) felsefesiyle müşterilerine yalnızca araç kiralama değil, kapsamlı bir çözüm ortaklığı sunmaktadır. Şirketin hizmet yelpazesi; operasyonel filo kiralama, süreçlerde standardizasyonun sağlandığı stratejik filo yönetimi ve ikinci el araç satış hizmetlerinden oluşmaktadır. İhtiyaçları doğru anlama ve anlık gelişen durumlara karşı hızlı çözüm üretme becerisiyle tanınan Escar, müşterilerine asla "sözleşmede yazmıyor" kalıbıyla yaklaşmamayı ilke edinmiştir. Müşterilerini uzun süreli iş ortakları ve dostları olarak gören şirket, %90’ın üzerindeki sözleşme yenileme oranıyla müşteri sadakatine sahiptir.

Escar, ikinci el araç satışını ise ana hizmet alanlarından biri olarak tanımlamaktadır. İkinci el araç satışı; operasyonel filo kiralama ve stratejik filo yönetimi ile birlikte şirketin sunduğu üç temel çözümden biridir.