Yabancı yatırımcılar Borsa İstanbul'da alımlarını artırdı

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Borsa İstanbul genelinde yabancı yatırımcılar yılın ilk altı ayında 2,57 milyar dolarlık net alım gerçekleştirdi. Haziran ayındaki 81,2 milyon dolarlık sınırlı çıkışa rağmen ilk yarı rakamları piyasaya giriş yönünde şekillendi.

Borsa İstanbul genelinde ocak-haziran dönemini kapsayan yılın ilk yarısında yabancı yatırımcılar net 2 milyar 570,7 milyon dolarlık alım gerçekleştirdi. Matriks tarafından hazırlanan özel araştırmaya göre, söz konusu altı aylık süreçte yabancı portföy girişleri piyasada kalıcı bir görünüm sundu. Yabancı yatırımcılar bu dönemde hisse senedi piyasasında uzun vadeli pozisyonlarını koruma eğilimi sergiledi.

Yabancı yatırımcılar pazarın genelinde uzun vadeli pozisyonlanma eğilimi gösterdi. Yılın başından itibaren makroekonomik bağlam beklentileri piyasaya para girişini destekledi. İşlem hacimlerindeki artış Borsa İstanbul likiditesini doğrudan besledi. Küresel piyasa koşulları ve sektörel beklentiler ilk çeyrekten itibaren hisse senetlerine yönelimi hızlandırdı. Regülasyon adımları piyasa katılımcılarının risk iştahını şekillendirdi.

Haziran ayında yabancı işlemleri yavaşladı



Yabancı yatırımcılar haziran ayında 47,40 milyar dolarlık alım işlemi yaptı. Aynı ay içerisinde satış işlemleri 47,48 milyar dolar olarak gerçekleşti. Yabancı yatırımcılar haziran ayını 81,2 milyon dolarlık net satışla kapattı. Haziran ayındaki toplam yabancı işlem hacmi 94,88 milyar dolar olarak hesaplandı.

Yabancı işlemlerinde mayıs ayında başlayan çıkış eğilimi haziran ayında ivme kaybetti. Yabancı yatırımcılar mayıs ayında 845,8 milyon dolarlık net satış yapmıştı. Haziran ayındaki çıkış tutarı bir önceki aya kıyasla çok daha sınırlı kaldı. Yatırımcılar yılın ikinci yarısında şirketlerin açıklayacağı ikinci çeyrek bilançolarını izleyecek. Merkez bankası kararları ve makroekonomik veriler yabancı işlemlerinin seyrini belirleyecek.