Yabancı yatırımcının Türk varlıklarına ilgisi sürüyor

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık menkul kıymet istatistiklerini yayımladı.

Verilere göre, yurt dışında yerleşik yatırımcılar 3 Temmuz haftasında hisse senedi, Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve Genel Yönetim Dışındaki Sektör İhraçları (ÖST) tarafında alım yaptı.

Yurt dışında yerleşik yatırımcılar söz konusu haftada 11,5 milyon dolarlık hisse senedi aldı. Aynı dönemde 572 milyon dolarlık DİBS ve 441,1 milyon dolarlık ÖST alımı gerçekleştirildi.

Önceki hafta da alım yapılmıştı

Bir önceki haftada yurt dışında yerleşik yatırımcılar 203,3 milyon dolarlık hisse senedi almıştı. Aynı haftada DİBS tarafında 448,3 milyon dolarlık alım kaydedilmişti.

Yurt dışında yerleşik kişilerin hisse senedi stoku, 3 Temmuz haftasında 41 milyar 387,8 milyon dolardan 41 milyar 697,9 milyon dolara çıktı.

Aynı dönemde yabancı yatırımcıların DİBS stoku 15 milyar 614,7 milyon dolardan 16 milyar 254,3 milyon dolara yükseldi.

Genel Yönetim Dışındaki Sektör İhraçları stoku da artış gösterdi. Yurt dışında yerleşik kişilerin ÖST stoku, 2 milyar 114,7 milyon dolardan 2 milyar 547,2 milyon dolara çıktı.