PepsiCo'nun ikinci çeyrek geliri beklentileri aştı

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PepsiCo yılın ikinci çeyreğinde satışlarını yüzde 6,4 artırarak 24,18 milyar dolar gelir elde etti. Kuzey Amerika pazarında daralan tüketici bütçeleri Frito-Lay gıda birimindeki satışları yüzde 2 oranında aşağı çekti.

PepsiCo, finansal piyasaların yakından izlediği ikinci çeyrek bilançosunu yayımladı. Şirket satışlarını yıllık bazda yüzde 6,4 artırarak 24,18 milyar dolar gelir elde etti. Analistler ikinci çeyrek gelirinin 23,95 milyar dolar seviyesinde kalacağını öngörüyordu.

Çekirdek hisse başına kazanç geçen yılın aynı dönemindeki 2,12 dolar seviyesinden 2,20 dolara çıktı. Küresel pazarlardaki şekersiz gazlı içecek talebi şirketin gelir artışını destekleyen ana unsur oldu. Buna karşın Kuzey Amerika pazarındaki tüketicilerin harcama alışkanlıkları değişim sinyalleri veriyor.

Tüketici bütçeleri atıştırmalık satışlarını daraltıyor

Frito-Lay Kuzey Amerika gıda biriminin organik satışları yüzde 2 oranında geriledi. Enflasyonist ortam hanehalkı bütçelerini sıkılaştırırken, tüketiciler daha uygun fiyatlı markalara ve küçük boyutlu paketlere yöneliyor. Şirket değişen talep dinamiklerine Lay's ve Doritos gibi popüler markalarında fiyat indirimleri uygulayarak yanıt veriyor.

Fiyat esnekliği stratejisi şirketin satış hacmini desteklese de brüt kâr marjı üzerinde baskı oluşturuyor. Büyük ölçekli atıştırmalık operasyonları yüksek sabit fabrika ve lojistik maliyetleri taşıyor. Dolayısıyla fiyatlardaki ılımlı düşüşler kârlılık rasyolarını gelirlerden daha hızlı etkiliyor.

Yatırımcılar marj koruma stratejilerini izleyecek

Şirket yönetimi Kuzey Amerika bölgesindeki yavaşlamaya rağmen yıl sonu finansal hedeflerini değiştirmedi. Satış hacmindeki zayıflığı dengelemek amacıyla operasyonel verimlilik artırıcı önlemler uygulanıyor.

Yatırımcılar önümüzdeki dönemde tüketici talebinin seyrini ve şirketin fiyatlandırma gücünü yakından takip edecek. Hisse senedi piyasaları, şirketin maliyet yönetimi kapasitesini ve kârlılık oranlarını gelecek finansal raporlama dönemlerinde yeniden fiyatlayacak.