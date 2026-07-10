Wall Street’te kaldıraç alarmı

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

ABD borsalarındaki teknoloji rallisi borçlanmayla büyürken, birincil piyasa yapıcıların hisse repo pozisyonları 24 Haziran’da 211 milyar dolara çıktı. Finansman faizleri Fed politika faizinin 200 baz puan üzerine yükselerek piyasadaki kırılganlığı artırdı.

Fed verilerine göre birincil piyasa yapıcıların bilançolarındaki hisse senedi repo pozisyonları 24 Haziran itibarıyla 211 milyar dolara ulaştı. Hisse senetlerinin teminat gösterildiği kısa vadeli işlemlerde finansman talebi, teknoloji hisselerindeki yükselişle birlikte güçlendi.

Repo faizleri haziran sonundaki çeyrek kapanışı öncesinde Fed politika faizinin yaklaşık 200 baz puan üzerine çıktı. Finansman maliyetleri Aralık 2024’ten bu yana en yüksek seviyeyi gördükten sonra geriledi.

Maliyetlerdeki düşüşe rağmen hisse senedi finansmanına yönelik talep yüksek kalıyor. Piyasa katılımcıları, özellikle yapay zekâ ve yarı iletken hisselerinde borçlanarak açılan pozisyonların büyüdüğünü belirtiyor.

Repo pozisyonu 211 milyar dolar

Morgan Stanley verileri, repo kullanımındaki artışın yalnızca yükselen hisse fiyatlarından kaynaklanmadığını gösterdi. Yatırım yapılabilir serbest dolaşımdaki hisse büyüklüğüne oranla repo kullanımı son bir yılda yaklaşık yüzde 50 arttı.

Kaldıraçlı borsa yatırım fonlarına yönelen para girişleri de finansman ihtiyacını büyüttü. Fonların türev işlemleri ve günlük getiri hedefleri, bankalar ile piyasa yapıcıların daha fazla bilanço kapasitesi kullanmasını gerektiriyor.

Borçlanarak açılan işlemler yükselen piyasada getiriyi büyütüyor. Hisse fiyatlarının gerilemesi halinde ise teminat tamamlama çağrıları ve pozisyon kapatmaları satışların hızlanmasına neden olabiliyor.

Repo piyasasındaki hareketlilik bu nedenle yalnızca fonlama maliyetlerini göstermiyor. Veriler aynı zamanda Wall Street’teki risk iştahının ne ölçüde borçlanmaya dayandığına ilişkin işaret veriyor.

Teknoloji hisselerinde yoğunlaşma

Kaldıraçlı pozisyonların yapay zekâ ve yarı iletken şirketlerinde yoğunlaşması, piyasanın temel risklerinden biri olarak görülüyor. Sınırlı sayıdaki büyük hissede başlayacak satış, endekslerin geneline daha hızlı yayılabilir.

Yapay zekâ yatırımlarına yönelik beklentiler Nasdaq Bileşik Endeksi’ni desteklemeyi sürdürüyor. Ancak yükselişin az sayıda büyük teknoloji şirketine dayanması, yatırımcı portföylerindeki yoğunlaşmayı artırıyor.

Barclays’e göre küresel hisse senedi finansman piyasasının büyüklüğü yaklaşık 10 trilyon dolar seviyesinde bulunuyor. Hisse fiyatları ve finansman talebi hızla artarken, piyasa yapıcıların bilanço kapasitesi aynı oranda genişlemiyor.

Bankaların sınırlı bilanço kapasitesi özellikle ay ve çeyrek sonlarında fonlama maliyetlerini yukarı taşıyabiliyor. Hisse fiyatlarının yüksek kalması ve kaldıraç talebinin sürmesi halinde benzer sıkışmalar yeniden görülebilir.

Finansman koşulları izlenecek

Wall Street’te rallinin dayanıklılığı açısından repo faizleri, kaldıraçlı fonlara yönelen para girişleri ve piyasa yapıcıların bilanço kapasitesi takip edilecek. Büyük teknoloji şirketlerinin bilanço sonuçları da pozisyonların yönünü etkileyebilir.

Repo maliyetlerinin yeniden yükselmesi, borçla finanse edilen pozisyonların azaltılmasını hızlandırabilir. Teknoloji hisselerinde aynı dönemde başlayacak kâr satışları, zorunlu pozisyon kapatmalarının etkisini büyütebilir.

Kaldıraçlı işlemlerin kontrollü biçimde azalması halinde piyasadaki düzeltme sınırlı kalabilir. Finansman koşullarının aniden sıkılaşması ise satışların daha geniş bir hisse grubuna yayılma riskini artıracak.

Yatırımcılar önümüzdeki dönemde Fed’in faiz patikasına ilişkin mesajlarla birlikte kısa vadeli repo oranlarını izleyecek. Finansman maliyetleri ile teknoloji hisselerinin yönü arasındaki bağ, rallinin devam edip etmeyeceğine ilişkin temel göstergelerden biri olacak.