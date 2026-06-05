Bitcoin 65000 desteğinin altında, satış baskısı derinleşiyor

Kripto para piyasasında önde gelen Bitcoin fiyatı 65.000 dolar bölgesinin altına sarkarak düşüş eğilimini derinleştirdi. Satıcıların piyasaya hakim olması sonucunda varlık 65.500 dolar seviyesindeki desteğini koruyamadı ve kayıplarını artırdı. Kraken verilerine göre hazırlanan saatlik grafiklerde teknik göstergeler 63.200 dolar yakınlarında dirençle karşılaşan bir düşüş trend çizgisi oluşturuyor. Kripto varlık şu sıralarda 64.000 dolar bareminin ve 100 saatlik basit hareketli ortalamanın altında işlem görüyor.

Satış dalgası derinleşirken Bitcoin fiyatı 66.500 dolar seviyesindeki kritik destek bölgesinin de aşağısına geriledi. Ayıların baskıyı artırmasıyla birlikte fiyat 62.500 dolar eşiğini aşarak 61.255 dolar seviyesinde lokal bir dip noktası kaydetti. Yapılan teknik analiz, paritenin 74.070 dolar zirvesinden 61.255 dolar dibine doğru gerçekleşen aşağı yönlü hareketin %23,6 Fibonacci düzeltme seviyesinin altında kaldığını gösteriyor. Piyasa oyuncuları 61.200 dolar seviyesinin üzerinde bir kalıcılık yakalayabilirse yeni bir toparlanma dalgası başlatabilir.

Teknik göstergeler Bitcoin fiyatı için aşağı yönlü riskleri işaret ediyor

Yukarı yönlü olası bir ivmelenmede ilk direnç 63.200 dolar seviyesinde bulunurken alıcıların karşılaşacağı ana engel 64.000 dolar sınırında kümeleniyor. Yatırımcılar bu direncin üzerinde bir saatlik kapanış gerçekleştirebilirse Bitcoin fiyatı 65.500 dolar direncini yeniden test etmek üzere yükselebilir. Alımların hız kazanması durumunda bir sonraki bariyer ise 67.650 dolar seviyesi veya %50 Fibonacci düzeltme çizgisi olarak öne çıkıyor.

Buna karşın Bitcoin fiyatı 64.000 dolarlık direnç bölgesini aşmayı başaramazsa teknik olarak yeni bir gerileme sürecini tetikler. Satış baskısının sürmesi durumunda Bitcoin fiyatı için ilk destek 62.000 dolar seviyesinde bulunurken daha güçlü olan ana destekler 61.200 dolar ve 60.800 dolar bölgelerinde yer alıyor. Kayıpların genişlemesi halinde fiyat kısa vadede 60.200 dolar seviyesine kadar gerileyebilir. Ayıların hakimiyeti kaybetmemesi adına piyasanın 60.000 dolarlık ana psikolojik desteği koruması önem arz ediyor. Saatlik MACD göstergesi ayı bölgesinde hız kazanırken saatlik RSI değeri 50 seviyesinin altında seyrediyor.