Bitcoin altının yerini alabilir mi? 21 milyonluk sınır oyunu değiştiriyor

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Bitcoin ekim ayındaki rekor seviyeden yüzde 51 düşerek yatırımcıların iyimser kalmasını zorlaştırsa da uzun vadede analistler, dünyanın en büyük kripto para birimi için güçlü yükseliş senaryolarının devam ettiğini belirtiyor.

Benzer bir düşüş altında da yaşanırken, Bitcoin ile altını kıyaslayan analistler farklı bir tablo ortaya koyuyor. Dünya üzerindeki altın rezervlerinin toplam piyasa değerinin 28,9 trilyon dolar olduğu tahmin edilirken, Bitcoin'in piyasa değeri yaklaşık 1,3 trilyon dolar seviyesinde bulunuyor.

Altın piyasası, Bitcoin'den 22 kat daha büyük olsa da Bitcoin destekçilerine göre bu fark kalıcı olmayabilir. Bazı analistler dijital varlığın zaman içerisinde altının piyasa değerine yaklaşacağını hatta altını geride bırakacağını öngörüyor.

Bitcoin neden altından daha avantajlı?

Bitcoin, giderek dijitalleşen bir dümnyada küresel ödeme sistemlerinin bir parçası haline gelirken, artık kullanıcılar Bitcoin ile ürün ve hizmet satın alabiliyor. Altın ise günlük ticarette pratik bir ödeme aracı olarak kabul edilmiyor.

Taşınabilirlik açısından da Bitcoin önemli bir avantaj sunuyor. Kullanıcılar, kripto varlıklarına dünyanın herhangi bir yerinden erişebilirken, fiziksel olarak taşınması gereken altın ise ağırlığı ve güvenlik gereksinimleri nedeniyle bu konuda geride kalıyor.

100 milyon satoshiye ayrılabilen Bitcoin için bölünebilirlik de avantaj sağlıyor. Altının daha küçük parçalara bölünmesi ise yine fiziksel işlemler gerektiriyor ve aynı esnekliği sunmuyor.

Ancak en önemli fark arz tarafında ortaya çıkıyor. Toplam arzı 21 milyon adetle sınırlı olan Bitcoin'in sınırı ağın kurallarıyla korunuyor. Ayrıca düzenli gerçekleşen yarılanma süreçleri de yeni arzı sürekli azaltıyor.

Altın üretimi ise artarak devam ediyor. Dünya Altın Konseyi verilerine göre altın arzı 2024 yılında yaklaşık yüzde 1,75 oranında artarken, Bitcoin'in yıllık arz artışı yüzde 1,1 seviyesinde gerçekleşti.

Altının en güçlü kozu

Bununla birlikte altın da 'güvenli liman' özelliği ile büyük bir avantaj sağlıyor. Binlerce yıldır insanlık tarafından değer saklama aracı olarak kabul edilen altın henüz 20 yıldan daha kısa bir geçmişe sahip Bitcoin'den daha fazla güven veriyor. Özellikle uzun vadeli güven ve tarihsel kabul arayan yatırımcılar için altın halen portföylerde önemli bir üstünlüğe sahip.

Ancak savaşa ve yüksek enflasyona rağmen altın fiyatlarının düşmeye devam etmesi yatırımcıdaki 'güvenli liman' algısını dasarsmaya başladı.

Dijital dünyanın sermayesi bitcoin olabilir

Bazı analistler, internet çağının dijital sermayesi olarak gördükleri Bitcoin'in, yapay zeka destekli yeni ekonomik düzende altına kıyasla daha güçlü bir konuma ulaşabileceğini düşünüyor. Küresel ekonominin dijitalleşmesiyle birlikte, taşınabilirliği yüksek, arzı sınırlı ve programlanabilir bir varlık olan Bitcoin'in benimsenmesinin hızlanabileceği belirtiliyor.

Analistlere göre, ekonominin giderek dijitalleştiği bir dünyada yapay zeka sistemlerinin de yaygınlaşmasıyla birlikte, değer transferinde Bitcoin gibi dijital varlıklar altına göre daha avantajlı hale gelebilir.