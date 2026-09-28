Bitcoin dar alana sıkıştı: Gözler yeni seviyeye çevrildi

Kripto para piyasasının en büyük varlığı Bitcoin, son yükselişinin ardından dar bir fiyat aralığında hareket etmeye başladı. 87 bin 363 dolara kadar çıkan Bitcoin’de teknik göstergeler, yatırımcıların yeni yön için kritik seviyeleri takip ettiğini ortaya koyuyor.

Bitcoin, 87 bin 363 dolara ulaşmasının ardından 83 bin ile 87 bin dolar arasında sıkıştı. Teknik görünümde oluşan “boğa bayrağı” formasyonu yükseliş ihtimalini canlı tutarken, momentum göstergelerindeki zayıflama ise aşağı yönlü risklerin tamamen ortadan kalkmadığını gösteriyor.

Kritik destek 83 bin 266 dolarda

Bitcoin açısından kısa vadede en önemli seviyelerden biri 83 bin 266 dolar olarak öne çıkıyor. SuperTrend göstergesinin işaret ettiği bu bölgenin hemen yakınında, 83 bin 141 dolarlık 50 periyotluk hareketli ortalama da bulunuyor.

Fibonacci düzeltmesinde ise 82 bin 650 dolar seviyesi takip ediliyor. Daha aşağıda bulunan 81 bin 689 dolar ise Ichimoku bulutunun tabanı olması nedeniyle olası satış baskısında bir diğer destek noktası olarak değerlendiriliyor.

Bitcoin’in 83 bin 266 doların altında kapanması halinde teknik görünümde düzeltme riskinin güçlenebileceği belirtiliyor.

Yükseliş için hangi seviye aşılmalı?

Yukarı yönlü hareketin yeniden ivme kazanabilmesi için gözler 87 bin 363 dolara çevrilmiş durumda. Bu seviyenin artan işlem hacmiyle aşılması halinde teknik açıdan 89 bin, 91 bin ve ardından 93 bin dolar seviyeleri gündeme gelebilir.

Buna karşılık 87 bin doların üzerinde kısa süreli bir hareketin ardından fiyatın hızla geri dönmesi, piyasada “boğa tuzağı” olarak adlandırılan sahte kırılma riskini artırabilir.

İşlem hacmi düşüyor

Teknik göstergeler Bitcoin piyasasında kararsızlığın arttığına da işaret ediyor. 84 bin 816 dolar civarında oluşan doji mumu alıcılarla satıcılar arasındaki dengenin güçlendiğini gösterirken, işlem hacmindeki düşüş yatırımcıların yeni yön konusunda beklemeye geçtiğine işaret ediyor.

MACD göstergesinin negatif sinyal üretmesi ve ADX’in 17,11 seviyesinde kalması da mevcut trendin gücünün zayıfladığı şeklinde değerlendiriliyor.

Bu nedenle 84 bin 235 ile 86 bin 569 dolar arasındaki bölge kısa vadede yönün netleşmediği alan olarak öne çıkıyor. Bitcoin’de yeni hareketin yönü açısından 83 bin 266 dolar desteği ile 87 bin 363 dolar direncinin hangi yönde kırılacağı yakından takip ediliyor.