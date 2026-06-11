Bitcoin düşüş trendinde olsa da tabanını sağlamlaştırıyor

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Kripto para piyasalarında satış baskısı ve korku ortamı hakimiyetini korurken, Bitcoin 62.000 dolar seviyesinin altında yön arayışını sürdürüyor. Blokzincir analisti Woominkyu tarafından yayımlanan güncel on-chain (zincir üstü) verileri, haziran ayının ilk haftasında yaşanan sert fiyat gerilemesi sırasında kurumsal yatırımcıların ve büyük ölçekli cüzdanların (balina) piyasada agresif bir toplama stratejisi izlediğini ortaya koyuyor.

Veri akışına göre piyasadaki düşüş dalgası iki aşamalı bir süreçle gelişti. İlk aşamada, 2 ve 3 Haziran tarihlerinde uzun süredir hareketsiz duran eski cüzdanlar borsalara yoğun miktarda varlık transfer etti. Harcanan coinlerin ömrünü ölçen "Inflow Coin Days Destroyed" metriğinin 2,16 milyon seviyesine ulaşması, arz şokunu tetikleyerek lider kripto para biriminin fiyatını 71.000 dolar seviyesinden aşağıya çekti.

Kurumsal yatırımcılar borsa dışına 11 bin Bitcoin çıkardı

Fiyatın 60.000 ile 61.000 dolar aralığına gerilediği ikinci aşamada ise büyük ölçekli yatırımcıların devreye girdiği görülüyor. Borsalardaki balina oranını gösteren "Exchange Whale Ratio" metriği yüzde 61,6 seviyesine tırmanarak, en yoğun panik döneminde alış yönlü işlemlerin tamamen büyük aktörler tarafından domine edildiğini doğruluyor. Bireysel yatırımcılar fiyat düşüşüyle birlikte satış yaparken, balinalar bu seviyeleri sistematik bir birikim alanı olarak kullandı.

Takip eden 5 günlük süreçte balinalar, satın aldıkları 11.422 adet Bitcoin'i borsalardan çekerek soğuk cüzdanlarına taşıdı. Yaklaşık 700 milyon dolar değerindeki bu transferler neticesinde borsaların net nakit akışı (Exchange Netflow) negatif bölgeye geçti. Likit arzın bu ölçekte daralması, satış baskısının emildiğine ve ilgili varlıkların kısa vadede yeniden piyasaya sürülmeyeceğine işaret ediyor.

Teknik göstergeler şubat ayı destek seviyelerine işaret ediyor

Günlük fiyat grafiğinde teknik görünüm kırılganlığını koruyor. Bitcoin, şubat ve mart aylarındaki konsolidasyon döneminde taban işlevi gören 64.000 - 66.000 dolar destek bölgesinin altına sarktıktan sonra 61.400 dolar sınırında işlem görüyor. Fiyatın 50, 100 ve 200 günlük hareketli ortalamaların altında seyretmesi, kısa ve orta vadeli düşüş momentumunun sürdüğünü teyit ediyor.

Piyasa yapısı açısından 60.000 ile 62.000 dolar aralığı, şubat ayında kaydedilen en düşük seviyelerden gelen son önemli savunma hattı olarak öne çıkıyor. Alıcıların bu bölgeyi koruması fiyat istikrarı ve yeni bir taban oluşumu için önem arz ederken, olası bir aşağı yönlü kırılımın tarihsel destek eksikliği nedeniyle oynaklığı artırma riski bulunuyor.