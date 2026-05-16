Bitcoin ETF’lerinde sert dönüş: 6 haftalık para girişi serisi sona erdi

ABD spot Bitcoin ETF’lerinde dikkat çeken bir yön değişimi yaşandı. SoSoValue verilerine göre 15 Mayıs haftasında spot Bitcoin ETF’lerinden toplam 1 milyar dolarlık net çıkış gerçekleşti. Bu rakam, ocak ayından bu yana görülen en büyük haftalık çıkış olarak kayıtlara geçti.

Söz konusu gelişme, altı hafta boyunca devam eden ve toplam 3,4 milyar dolarlık giriş sağlayan güçlü yükseliş serisini sona erdirdi. Uzmanlar, bu dönemin özellikle kurumsal yatırımcıların yeniden kripto piyasasına yönelmesi açısından kritik önem taşıdığını belirtiyordu.

Tüm ETF’lerde çıkış yaşandı

Haftanın son işlem gününde piyasadaki 11 spot Bitcoin ETF’inin tamamında para çıkışı görüldü. Yalnızca bir günde toplam 290 milyon doları aşan çıkış gerçekleşirken hiçbir fon pozitif akış kaydedemedi.

Ethereum ETF’lerinde de satış baskısı sürdü. Ethereum ETF’leri aynı hafta içinde 255 milyon dolarlık net çıkış yaşadı. Bu tablo, yatırımcıların kripto varlıklarda daha temkinli hareket etmeye başladığını gösterdi.

Enflasyon ve faiz baskısı etkili oldu

Piyasalardaki yön değişiminde ABD’de açıklanan güçlü enflasyon verileri belirleyici oldu. Nisan ayında tüketici enflasyonu yüzde 3,8 seviyesine çıkarken, üretici enflasyonu da 2022’den bu yana en yüksek seviyelerden birine ulaştı.

ABD 10 yıllık tahvil faizinin yüzde 4,54’e yükselmesi ve Fed’in yıl sonuna kadar faiz artırabileceği beklentilerinin güçlenmesi riskli varlıklardan çıkışı hızlandırdı.

Kurumsal yatırımcılar hâlâ iyimser

Buna rağmen piyasa uzmanları uzun vadeli beklentilerin tamamen bozulmadığını düşünüyor. Nickel Digital tarafından yapılan ankete göre kurumsal yatırımcıların yüzde 86’sı, düzenleyici netliğin artmasıyla birlikte 2026 boyunca kripto ETF’lerine para girişinin devam edeceğini öngörüyor.