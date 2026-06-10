Bitcoin fiyatları askeri gerilim sonrasında düşüş eğiliminde

Bitcoin bugün günü gün içi en düşük seviye olan 60.892 dolara geriledi ve ardından şu sıralarda yakın 61.480 dolar seviyelerinde denge arayışına girdi. Öncü kripto varlık son 24 saatte yüzde 3 değer kaybederken haftalık kayıplar yüzde 14 seviyesine ulaştı. Satış baskısı Trump tarafından yapılan askeri misilleme açıklaması sonrasında küresel pazarlarda risk iştahının azalmasıyla hız kazandı. Trump Hürmüz Boğazı üzerinde devriye gezen bir Amerikan Apache helikopterinin düşürüldüğünü bildirdi ve bu saldırıya zorunlu olarak yanıt vereceklerini ilan etti. ABD Merkez Komutanlığı askeri gelişmenin hemen ardından İran hedeflerine yönelik misilleme saldırıları gerçekleştirdi.

Jeopolitik riskler piyasalarda güvenli liman arayışı başlattı

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazem Gharibabadi ise suçlamaları reddetti ve kuvvetlerinin hava aracını kasıtlı olarak hedef almadığını savundu. Bakan yardımcısı olayın bölgedeki artan askeri hareketlilik esnasında yaşandığını ileri sürdü. Yaşanan askeri gerilim küresel piyasalarda defansif pozisyonları artırdı. Batı Teksas türü ham petrol fiyatı da arz kesintisi endişeleriyle yüzde 3,5 artış kaydetti. Hisse senedi piyasalarında S&P 500 ve Nasdaq vadeli endeksleri aşağı yönlü seyir izledi.

Kripto türev piyasalarındaki kaldıraçlı pozisyonlarda zorunlu kapanışlar satış dalgasını daha da hızlandırdı. CoinGlass verilerine göre son 24 saatte 664,86 milyon dolarlık kripto pozisyonu kapandı. Bitcoin yatırımcıları bu kayıpların 124,22 milyon dolarlık kısmını oluşturdu. Vadeli piyasalarda Bitcoin açık pozisyon tutarı yüzde 0,25 azalarak 45,13 milyar dolara geriledi. Yatırımcıların kaldıraç azaltması pazardaki belirsizliği yansıtıyor.

Kurumsal fon çıkışları Bitcoin üzerindeki baskıyı artırdı

SoSoValue verileri spot Bitcoin borsa yatırım fonlarından son haftalarda yoğun sermaye çıkışı yaşandığını gösteriyor. Yatırımcılar 15 Mayıs ile 8 Haziran tarihleri arasında fonlardan yaklaşık 4,4 milyar dolar çekti. Kripto varlık analiz şirketi Wintermute mevcut kurumsal talep yetersizliğinin piyasada kalıcı bir dip oluşumunu engellediğini belirtti. Şirket hazırladığı raporda Bitcoin hacim profilinin 50.000 dolar ile 59.000 dolar arasında derin bir likidite boşluğu barındırdığını vurguladı. Analistler destek seviyelerinin kırılması halinde varlığın daha sert düşüşlere açık hale gelebileceğini öngörüyor.

Zincir üstü veriler de yatırımcılar üzerindeki finansal baskının büyüdüğünü net biçimde doğruluyor. Glassnode analizine göre döngü zirvesinde arzın yarısı karda iken son düzeltme hareketiyle birlikte 8 milyondan fazla Bitcoin zararda bekliyor. Kripto piyasasındaki genel görünüm zayıf kurumsal iştah nedeniyle kırılgan yapısını koruyor.