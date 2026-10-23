Bitcoin fonlarında sert dönüş: Bir günde 635 milyon dolar çıktı

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ABD'deki spot Bitcoin borsa yatırım fonlarından (ETF) perşembe günü net 635 milyon dolar çekildi. 25 Haziran'dan bu yana görülen en büyük günlük net çıkış, üç günlük para girişinin ardından geldi ve ekim ayı toplamını yeniden negatife çevirdi.

Perşembe günkü çıkış çarşamba kaydedilen 528 milyon dolarlık net girişi aşarken, ekim ayındaki toplam net çıkış 175 milyon dolara ulaştı.

Üç günlük giriş serisi sona erdi

Bitcoin ETF'leri, son üç günde toplam 1,08 milyar dolarlık net yatırım çekmişti. Bu seriyi sonlandıran perşembe günkü çıkış, fonların 696 milyon dolar kaybettiği 25 Haziran'dan bu yana en yüksek tutar oldu.

Buna rağmen haftalık toplamda 443 milyon dolarlık net giriş korundu. Fonlar, bu toparlanma öncesinde üst üste iki haftayı net çıkışla tamamlamıştı.

Bitcoin önceki günün zirvesinden uzaklaştı

Fonlardan para çekilirken Bitcoin, perşembe günü 80 bin 996 ile 82 bin 551 dolar arasında işlem gördü. Böylece fiyat, çarşamba günü ulaşılan 84 bin 777 dolarlık gün içi zirvenin altında kaldı.

Bitcoin yaklaşık 81 bin 600 dolar civarında işlem görürken son 24 saatteki değer kaybı ise yaklaşık yüzde 1 seviyesindeydi.

Altcoin fonlarında XRP pozitif ayrıştı

Diğer kripto varlıklara dayalı ETF'lerde de perşembe günü ağırlıklı olarak para çıkışı yaşandı. Ether ETF'lerinden yaklaşık 111 milyon dolar, Solana ETF'lerinden 9 milyon dolar ve Hyperliquid (HYPE) ETF'lerinden 8 milyon dolar net çıkış kaydedildi.

XRP ETF'leri ise yaklaşık 3,6 milyon dolarlık net girişle bu eğilimden ayrıştı.