Bitcoin'de sert düşüş: Petroldeki gelişmeler kriptoyu vurdu

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kripto para piyasalarında satış baskısı yeniden güç kazandı. Dünyanın en büyük kripto para birimi Bitcoin, gece saatlerinde 85 bin dolar seviyesine yaklaşmasının ardından kazanımlarını geri vererek 82 bin doların altına geriledi. Yapay zekâ hisselerinde yaşanan sert satışlar ve Orta Doğu'daki gerilimin petrol fiyatlarını yukarı taşıması, yatırımcıların riskli varlıklardan uzaklaşmasına neden oldu.

Bitcoin, perşembe günü yüzde 4 değer kaybederek 81 bin 448 dolara kadar geriledi. Böylece kısa süreli toparlanma hareketi yerini yeniden düşüşe bıraktı. Ekim ayında üçüncü çeyrekteki yükseliş ivmesini büyük ölçüde kaybeden Bitcoin, son haftalarda oluşan dar fiyat aralığından çıkmakta zorlanıyor.

Yapay zekâ hisselerindeki satışlar Bitcoin'i de etkiledi

Bitcoin'deki geri çekilmenin arkasında küresel teknoloji piyasalarında artan satış baskısı bulunuyor. Wall Street'in önde gelen teknoloji şirketlerinden bazılarının beklentileri karşılamakta zorlanan finansal sonuçları, yapay zekâ sektörüne yönelik endişeleri yeniden gündeme taşıdı.

Yapay zekâ yatırımlarının uzun vadeli getirilerine ilişkin belirsizlikler ve faizlerin yüksek kalabileceği beklentisi, Asya ve Avrupa borsalarında teknoloji hisselerinin sert değer kaybetmesine neden oldu.

Teknoloji hisseleriyle benzer yönde hareket etme eğilimi gösteren kripto para piyasası da satış dalgasından olumsuz etkilendi. Spot Bitcoin borsa yatırım fonlarına (ETF) devam eden para girişleri ise piyasadaki düşüşü engellemekte yetersiz kaldı.

Petrol fiyatlarındaki yükseliş baskıyı artırdı

Kripto para piyasasını olumsuz etkileyen bir diğer gelişme ise petrol fiyatlarındaki yükseliş oldu. Orta Doğu'da devam eden gerilimle birlikte petrol fiyatlarının son beş ayın en yüksek seviyesine ulaşması, küresel piyasalarda enflasyon endişelerini artırdı.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik askeri operasyonlarının yeniden başlayabileceğine ilişkin haberler de enerji piyasasındaki yükselişi destekleyen gelişmeler arasında yer aldı.

Petrol fiyatlarının yüksek seyretmesinin enflasyon üzerindeki baskıyı artırabileceği, bunun da merkez bankalarının faiz indirimlerini geciktirebileceği değerlendiriliyor. Yüksek faiz beklentisi ise Bitcoin başta olmak üzere riskli varlıklara yönelik yatırımcı ilgisini sınırlıyor.

Altcoinlerde kayıplar derinleşti

Bitcoin'deki düşüş kripto para piyasasının geneline yayıldı. Piyasa değeri bakımından ikinci sırada bulunan Ethereum, yüzde 4,2 gerileyerek 2 bin 392,99 dolara inerken BNB yüzde 2,5 değer kaybetti.

Diğer büyük kripto para birimlerinden XRP yüzde 5,5, Solana yüzde 4,3 ve Cardano yüzde 7 düşüş yaşadı.

Meme coin piyasasında da benzer bir tablo ortaya çıktı. Dogecoin yüzde 4,9, TRUMP token ise yüzde 6,2 geriledi.

Küresel teknoloji hisselerindeki satışların devam etmesi, petrol fiyatlarının yüksek seviyelerde kalması ve faiz beklentilerine ilişkin belirsizlikler, kripto para piyasasında kısa vadeli fiyat hareketleri açısından yakından izleniyor.