Bitcoin'de yükseliş ivmesi: 85 bin doların kapısından döndü

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Kripto para piyasalarında yükseliş eğilimi kısa sürdü. ABD borsalarındaki olumlu havanın etkisiyle çarşamba günü yüzde 2'nin üzerinde değer kazanan Bitcoin, 84 bin 792 dolara kadar yükselmesinin ardından yönünü yeniden aşağı çevirdi.

Dünyanın en büyük kripto para birimi, son olarak 82 bin 900 dolar seviyesine geriledi. Böylece Bitcoin, bir önceki gün ulaştığı seviyeye göre yaklaşık yüzde 2,2 değer kaybetti.

Bitcoin'deki geri çekilmede petrol fiyatlarındaki yükselişin oluşturduğu baskı ve kripto para piyasasına yönelik temkinli beklentiler öne çıkarken, yatırımcıların dikkati ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek hafta açıklayacağı faiz kararına çevrildi.

Bitcoin'deki yükseliş neden kalıcı olmadı?

Nexo Dispatch analisti Iliya Kalchev, Bitcoin'de yaşanan son yükselişin güçlü sermaye girişlerinden ziyade fiyat hareketleriyle desteklendiğine dikkat çekti.

Kalchev'in paylaştığı verilere göre Bitcoin'in spot fiyatı 24 saatlik dönemde yaklaşık yüzde 2,6 yükselirken vadeli işlemlerdeki açık pozisyon miktarı yüzde 3 arttı.

Ancak açık pozisyonların tarihî zirvelerin oldukça altında kalması, piyasaya yeni para girişinin sınırlı olduğuna işaret etti.

Kalchev, yatırımcıların pozisyon büyüklüklerinin düşük seviyelerde seyrettiğini belirterek mevcut toparlanmanın güçlü bir yükseliş eğilimine dönüşmesi için daha fazla sermaye girişine ihtiyaç duyulabileceğine işaret etti.

Opsiyon piyasasında temkinli görünüm sürüyor

Bitcoin'deki fiyat hareketlerine rağmen türev piyasalardaki göstergeler yatırımcıların ihtiyatlı davranmaya devam ettiğini ortaya koydu.

15 Ekim'de kısa süreliğine yüzde 42'nin üzerine çıkan zımni oynaklık, yeniden yüzde 40'ın altına geriledi.

Kripto para opsiyon borsası Deribit'in verilerine göre bir aylık opsiyon piyasasında satış yönlü korunma talebi ağırlığını korudu.

En fazla işlem gören beş opsiyonun alım yönlü olmasına rağmen bu işlemlerin büyük bölümünün çok ayaklı stratejilerden oluşması, yatırımcıların doğrudan güçlü bir yükseliş beklentisiyle hareket etmediğini gösterdi.

Wall Street'teki iyimserlik Bitcoin'e yetmedi

Bitcoin'in çarşamba günü 84 bin doların üzerine çıkmasında ABD hisse senedi piyasalarındaki yükseliş etkili oldu.

Üçüncü çeyrek bilanço sezonunda şirketlerden gelen güçlü finansal sonuçlar, özellikle teknoloji hisselerine yönelik talebi artırdı.

SpaceX'in finansal performansı ve Tesla ile olası birleşmesine yönelik haberler de piyasalardaki iyimserliği destekleyen gelişmeler arasında yer aldı.

Super Micro Computer'ın olumlu finansal beklentileri ise geçen haftadan bu yana baskı altında bulunan yapay zekâ odaklı hisselerin toparlanmasına katkı sağladı.

Ancak ABD borsalarındaki olumlu görünüm, Bitcoin'in 85 bin dolar seviyesine yaklaşmasının ardından elde ettiği kazançları koruması için yeterli olmadı.

Petrol fiyatları ve Fed kararı takip ediliyor

Kripto para piyasalarının yönü üzerinde etkili olan bir diğer gelişme ise petrol fiyatlarındaki yükseliş oldu.

Rusya ile Ukrayna arasında diplomatik ilerleme sağlanabileceğine yönelik beklentilere rağmen Orta Doğu'daki gerilimlerin devam etmesi, enerji fiyatları üzerindeki baskıyı artırdı.

Pakistanlı ve İranlı yetkililer arasında gerçekleştirilen görüşmelerden önemli bir sonuç çıkmaması da petrol piyasalarındaki belirsizliğin sürmesine neden oldu.

Öte yandan Fed'in gelecek haftaki faiz kararı öncesinde sessizlik dönemine girmesi ve ABD'de ekonomik veri takviminin sakin seyretmesi, yatırımcıların hisse senedi piyasaları ile enerji fiyatlarına odaklanmasına yol açtı.

Altcoinlerde de hareketlilik yaşandı

Bitcoin'in çarşamba günü kaydettiği yükseliş, diğer büyük kripto para birimlerine de yansıdı.

Ethereum yüzde 1,7 değer kazanarak 2 bin 499,79 dolara yükselirken XRP'deki artış yüzde 3,9'a ulaştı.

Aynı dönemde BNB yüzde 1,2, Solana yüzde 1,4 ve Cardano yüzde 2,3 yükseldi.

Meme coin piyasasında ise Dogecoin yüzde 1,3, TRUMP token yüzde 3,6 değer kazandı.