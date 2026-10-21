Bitcoin yeniden yükselişe geçti: Gözler Fed'in faiz kararında

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Kripto para piyasalarında yükseliş eğilimi yeniden güç kazandı. ABD borsalarında açıklanan olumlu şirket bilançoları ve petrol fiyatlarındaki gerileme, yatırımcıların riskli varlıklara yönelmesini destekledi. Bitcoin, salı günü yüzde 1,3 değer kazanarak 83 bin 87,2 dolara yükseldi.

Dünyanın en büyük kripto para birimi, önceki işlem gününde de 83 bin dolar seviyesini aşmasına rağmen kazanımlarını koruyamamıştı. Ekim ayının başlarında 85 bin doların üzerinde işlem gören Bitcoin, son dönemde dar bir fiyat aralığında hareket ediyor.

Bitcoin'de dalgalanma azaldı

Nexo Dispatch analisti Iliya Kalchev, Bitcoin'de fiyat hareketlerinin giderek daraldığına dikkat çekti.

Kalchev, 13 Ekim'den bu yana kapanış fiyatlarının 81 bin 400 ile 83 bin 100 dolar arasında gerçekleştiğini belirterek, bu aralığın yalnızca yüzde 2,1'lik bir değişime karşılık geldiğini ifade etti.

Analiste göre Bitcoin'in yıllıklandırılmış gerçekleşen oynaklığı, ağustos ve eylül aylarında kaydedilen yüzde 42 seviyesinden yaklaşık yüzde 18'e geriledi.

Vadeli işlem piyasasında açık pozisyon miktarı da 443 bin 500 ile 449 bin 100 BTC arasında dengelendi. Bu seviye, 22 Eylül'de görülen zirvenin yaklaşık yüzde 8 altında bulunuyor.

Petrol fiyatlarındaki düşüş piyasaları destekledi

Bitcoin'deki yükselişte enerji piyasalarında yaşanan gelişmeler de etkili oldu. İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki gemilere yönelik saldırıları ve Husilerin Suudi Arabistan'ın enerji altyapısını hedef almasıyla Brent petrolün fiyatı salı günü beş ayı aşkın sürenin en yüksek seviyesine ulaştı.

Ancak İran ve Pakistanlı yetkililer arasında gerçekleştirilen görüşmelerin ardından petrol fiyatları yön değiştirdi.

Katar ve Pakistan'ın ABD ile İran arasında uzlaşma sağlanması amacıyla yeni bir plan sunduğuna ilişkin doğrulanmamış haberlerin etkisiyle petrol fiyatlarında yüzde 2'yi aşan düşüş yaşandı.

Petrol fiyatlarındaki gerileme, enerji maliyetleri kaynaklı enflasyon baskısının hafifleyebileceği beklentisini destekleyerek kripto para piyasalarındaki risk iştahına katkı sağladı.

Fed'in faiz kararı bekleniyor

Piyasalarda gözler ABD Merkez Bankasının 27-28 Ekim tarihlerinde gerçekleştireceği para politikası toplantısına çevrildi.

Yüksek enerji fiyatlarının enflasyon üzerindeki etkisi, Fed'in faiz politikasına ilişkin beklentilerde belirleyici olmaya devam ediyor.

FedWatch verilerine göre yatırımcılar, ekim ayındaki toplantıda faiz artırımı ihtimalini yüzde 18, aralık ayında ise yüzde 75 olarak fiyatlıyor.

Yüksek faiz oranları ve sıkı finansal koşullar, Bitcoin başta olmak üzere riskli varlıklar üzerinde baskı oluştururken daha gevşek para politikası beklentileri kripto para piyasalarını destekleyebiliyor.

ABD borsalarında güçlü şirket bilançolarının ardından yaşanan yükseliş de yatırımcıların risk iştahını artıran gelişmeler arasında yer aldı.

Ethereum ve XRP'de yükseliş

Bitcoin'deki toparlanma diğer büyük kripto para birimlerine de yansıdı.

Ethereum yüzde 2,3 yükselişle 2 bin 462,78 dolara ulaşırken XRP yüzde 2,6 değer kazanarak 1,3381 dolardan işlem gördü.

BNB yüzde 1,5, Solana yüzde 1,8 ve Cardano yüzde 2,6 yükseldi. Dogecoin'de ise günlük değer kazancı yüzde 2,8 olarak kaydedildi.