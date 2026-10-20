Kripto para piyasasında alarm: Bitcoin 82 bin doların altına geriledi

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Kripto para piyasasında satış baskısı yeniden arttı. Bitcoin, salı günü yüzde 1 civarında değer kaybederek 81 bin 793 dolara geriledi.

Bir önceki işlem gününde 83 bin doların üzerine çıkan Bitcoin, bu seviyede tutunamadı. Ayın başlarında 85 bin doların üzerinde işlem gören kripto para, kayıplarını telafi etmekte zorlanıyor.

Petroldeki yükseliş Bitcoin'i neden etkiliyor?

Petrol fiyatlarının yeniden yükselmesi, küresel piyasalarda enflasyon endişelerini artırdı. Brent petrolün varil fiyatı 111,05 dolara kadar çıkarak son beş ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

Suudi Arabistan'daki enerji altyapısına yönelik saldırılar ve Orta Doğu'da petrol arzının aksayabileceği endişesi, fiyatları yukarı taşıyan gelişmeler arasında yer aldı. Yüksek petrol fiyatlarının akaryakıt ve ulaşım maliyetlerini artırarak enflasyonu besleyebileceği belirtiliyor. Bu durum, Bitcoin gibi riskli yatırım araçlarına olan talebi de olumsuz etkiliyor.

Fed'in faiz kararı neden önemli?

Yatırımcıların gözü, Fed'in 27-28 Ekim tarihlerinde gerçekleştireceği toplantıya çevrildi. Petrol fiyatlarındaki yükselişin enflasyonu artırması, Fed'in faiz indirimine gitmesini zorlaştırabilir. Hatta piyasalarda yeni faiz artırımı ihtimali de değerlendiriliyor.

FedWatch verilerine göre yatırımcılar, ekim toplantısında faiz artırımı olasılığını yüzde 18, aralık ayında ise yüzde 75 olarak fiyatlıyor. Faizlerin yüksek kalması, yatırımcıların Bitcoin gibi riskli varlıklardan uzaklaşmasına neden olabiliyor.

ABD enflasyon verileri endişeleri artırdı

ABD'de açıklanan son enflasyon rakamları da piyasalar üzerindeki baskıyı güçlendirdi.

Eylül ayında tüketici fiyatları yıllık yüzde 3,7 artarken çekirdek enflasyon yüzde 2,6 oldu. Her iki veri de beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Benzin fiyatlarının aylık yüzde 9,1 yükselmesi, enflasyondaki artışın önemli nedenlerinden biri oldu. Enerji maliyetlerinin yüksek kalması halinde Fed'in sıkı para politikasını daha uzun süre sürdürebileceği değerlendiriliyor.

Bitcoin'de hangi seviyeler izleniyor?

Bitcoin'in 82 bin doların altına gerilemesiyle yatırımcıların dikkati kısa vadeli fiyat hareketlerine çevrildi. Son dönemde aşılamayan 83 bin dolar seviyesi, olası toparlanmalarda yeniden izlenecek eşiklerden biri olarak öne çıkıyor.

85 bin dolar ise Bitcoin'in ayın başlarında işlem gördüğü ve sonrasında geri çekildiği seviye olması nedeniyle önem taşıyor. Kripto para piyasasının kısa vadeli yönünde Fed'den gelecek mesajlar, petrol fiyatları ve Orta Doğu'daki gelişmeler belirleyici olabilir.