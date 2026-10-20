Nvidia'ya 35 milyar dolarlık sipariş: Üretim yetmeyebilir

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Çinli teknoloji şirketlerinin yapay zekâ yatırımlarını büyütme yarışı, Amerikan çip üreticisi Nvidia için milyarlarca dolarlık yeni bir talep oluşturuyor. ByteDance, Alibaba ve Tencent'in toplam 3 milyondan fazla RTX PRO 5500 ekran kartı sipariş ettiği belirtilirken, şirketin üretim kapasitesinin bu talebe yetişemeyebileceği ifade ediliyor. Gelişme, ABD'nin teknoloji ihracatına getirdiği kısıtlamaların Çin'deki çip ihtiyacını ne ölçüde artırdığını da ortaya koyuyor.

20 Ekim'de gündeme gelen ve konuya yakın kaynaklara dayandırılan bilgilere göre üç şirketin siparişlerinin toplam liste değeri 35 milyar doları aşıyor. Bununla birlikte söz konusu tutar gerçekleşmiş satış geliri değil, sipariş edilen ürünlerin bildirilen birim fiyatları üzerinden hesaplanan potansiyel büyüklüğü ifade ediyor. Nvidia ve Çinli şirketlerden siparişlerin tamamını doğrulayan kamuya açık bir açıklama bulunmuyor.

Çin'den gelen talep 6 milyon adedi aştı

ByteDance, Alibaba ve Tencent'in sipariş ettiği RTX PRO 5500 kartlarının birim fiyatının yaklaşık 11 bin 400 dolar olduğu belirtiliyor. Ancak Çin'deki toplam talep yalnızca bu üç şirketle sınırlı değil. Diğer müşteriler de eklendiğinde Nvidia'ya yönelen siparişlerin 6 milyon adedi geçtiği ifade ediliyor.

Bu büyüklük, Nvidia'nın gelecek yıl için planladığı üretim kapasitesiyle karşılaştırıldığında dikkat çekici bir fark ortaya çıkarıyor. Sektör kaynaklarına göre şirketin 2027 yılında dünya genelinde üretebileceği RTX PRO 5500 kartlarının sayısı 3 milyon adedi aşmayabilir. Söz konusu üretim sınırı henüz resmî bir şirket taahhüdü olarak açıklanmış değil.

Talebin mevcut üretim planının üzerine çıkması nedeniyle Nvidia'nın bazı müşterilerine istedikleri miktarın yalnızca yüzde 5 ila 10'unun karşılanabileceği yönünde bilgi verdiği öne sürülüyor. Bu durumda siparişlerin önemli bir bölümünün ertelenmesi veya karşılanamaması ihtimali bulunuyor.

ABD kısıtlamaları Çinli şirketleri başka çiplere yöneltti

Çin'de RTX PRO 5500'e yönelik ilginin artmasının temel nedenlerinden biri, ABD'nin gelişmiş yapay zekâ işlemcilerinin ihracatına getirdiği sınırlamalar. Nvidia'nın veri merkezleri için geliştirdiği B300 işlemcileri Çin'e yönelik mevcut ihracat kuralları kapsamında satılamıyor. H200 işlemcilerinin ihracatı ise ayrı ayrı değerlendirme ve lisans koşullarına tabi tutuluyor.

Bu sınırlamalar, Çinli teknoloji şirketlerini daha düşük performanslı ancak erişilebilir alternatiflere yöneltiyor. Blackwell mimarisini kullanan RTX PRO 5500, Nvidia'nın en gelişmiş veri merkezi işlemcileriyle aynı sınıfta bulunmamasına rağmen profesyonel yapay zekâ uygulamalarında kullanılabiliyor.

Nvidia'nın resmî teknik özelliklerine göre ürün, 84 GB GDDR7 belleğe sahip. Büyük dil modellerinin çalıştırılması, yapay zekâ uygulamalarının kullanıcı taleplerine yanıt üretmesi, simülasyon ve veri analizi gibi alanlarda kullanılabilmesi, kartı Çinli teknoloji şirketleri açısından önemli bir alternatif haline getiriyor.

2027'de üretim önceliği başka işlemcilere kayabilir

Nvidia'nın karşı karşıya olduğu sorun yalnızca Çin'den gelen yüksek taleple sınırlı değil. Şirketin gelecek yıl üretim kaynaklarının önemli bölümünü yeni nesil Rubin veri merkezi platformuna ayırmasının beklendiği belirtiliyor. Bu durum, RTX PRO 5500 gibi ürünlere ayrılabilecek kapasiteyi sınırlayabilir.

Üretimin önemli bölümünü gerçekleştiren Tayvanlı TSMC'nin kapasitesi, Nvidia'nın farklı işlemci grupları arasındaki üretim planlamasında belirleyici rol oynuyor. Rubin platformuna verilecek önceliğin RTX PRO 5500 teslimatlarını ne ölçüde etkileyeceği ise henüz kesinleşmiş değil.

Sektör kaynaklarının aktardığı takvime göre RTX PRO 5500 için ilk örnek ürünlerin aralık ayında müşterilere ulaştırılması, ticari sevkiyatların ise 2027'nin ilk çeyreğinde başlaması bekleniyor. Bununla birlikte teslimat miktarları ve takvim, üretim koşullarına bağlı olarak değişebilir.

Çinli şirketin 20 bin kartlık anlaşması resmen açıklandı

Çin'deki talebin büyüklüğüne ilişkin somut örneklerden biri 13 Ekim'de ortaya çıktı. Shenzhen Borsası'nda işlem gören Tansun Technology, 20 bin adet Nvidia RTX PRO 5500 Blackwell ekran kartı satın almak üzere sözleşme imzaladığını resmen duyurdu. Şirket, sözleşmenin karşı tarafının kimliğini ticari gizlilik gerekçesiyle açıklamadı.

Tansun Technology, yaptığı bildirimde satın alınacak ürünlerin yapay zekâ uygulamaları, mühendislik simülasyonları ve profesyonel hesaplama alanlarında kullanılacağını belirtti. Ancak şirket, tedarik zincirindeki sorunlar ve uluslararası teknoloji kısıtlamaları nedeniyle teslimatların gecikebileceği, hatta planlanan miktarların tamamının sağlanamayabileceği konusunda da uyarıda bulundu.

Çin hükümeti eylül ayında Alibaba ve ByteDance gibi şirketlerin RTX PRO 5500 alımlarına izin verilmesini değerlendirmeye başlamıştı. O dönemde satın alma planları ve ihtiyaç duyulan miktarlar öne çıkarken, şimdi milyarlarca dolarlık sipariş iddiaları gündeme geliyor. Nvidia açısından belirleyici olan, bu talebin ne kadarının gerçek teslimata ve satış gelirine dönüşeceği olacak.