Avrupa'nın bulut devi beş yıl sonra nakit üretmeye başladı

Avrupa'nın en büyük bulut bilişim şirketlerinden OVHcloud (OVH), yıllardır sürdürdüğü yüksek teknoloji yatırımlarının ardından finansal açıdan önemli bir eşiği geçti. Fransız şirket, 2021'deki halka arzından bu yana ilk kez borç ve finansman giderleri sonrası pozitif serbest nakit akışı elde ettiğini açıkladı. Şirketin 20 Ekim'de yayımlanan yıllık bilançosu, gelir artışının hızlandığını ve kârlılığın güçlendiğini gösterirken önümüzdeki yıl için daha yüksek büyüme beklentisi ortaya koydu.

Ancak bilanço yalnızca bir finansal toparlanma hikâyesinden ibaret değil. OVHcloud, yeni müşterilere sunabileceği 110 megavatlık ek enerji bağlantı kapasitesinin bulunduğunu ve 2027'nin başlarında kendi yapay zekâ modelini piyasaya çıkarmayı planladığını da duyurdu. Bu gelişmeler, ABD merkezli teknoloji şirketlerinin ağırlıkta olduğu küresel bulut bilişim pazarında Avrupa'nın rekabet gücü açısından önem taşıyor.

27 milyon euro eksiden 24,7 milyon euro artıya geçti

OVHcloud'un 31 Ağustos 2026'da sona eren mali yılında, finansman giderleri sonrası düzeltilmiş serbest nakit akışı 24,7 milyon euroya ulaştı. Şirket aynı göstergede bir önceki yıl 27 milyon euro negatif nakit akışı açıklamıştı. Böylece iki dönem arasında 51,7 milyon euroluk iyileşme gerçekleşti.

Söz konusu gelişme, şirketin 2021'de borsaya açılmasından bu yana ilk kez bu ölçütte pozitif sonuca ulaşması anlamına geliyor. Serbest nakit akışı, işletmenin faaliyetlerini sürdürmek ve gerekli yatırımları yapmak için harcadığı paranın ardından elinde kalan kaynağı gösteriyor. Finansman giderleri sonrası hesaplanan bu göstergenin pozitif olması, yüksek yatırım ihtiyacı bulunan veri merkezi işletmeleri açısından önemli kabul ediliyor.

Bununla birlikte açıklanan 24,7 milyon euroluk tutar, şirketin 2027 yılı için öne çektiği ve özel finansmanla karşıladığı 49,5 milyon euroluk donanım alımına ilişkin düzeltmeyi içeriyor. Dolayısıyla rakam, şirketin bütün nakit giriş ve çıkışlarının doğrudan toplamı olarak değerlendirilmemeli. OVHcloud'un açıkladığı sonuç, önümüzdeki yıl kullanılacak donanımlar için yapılan harcamaların özel finansman etkisi dikkate alınarak hesaplanmış bir performans göstergesi niteliğinde.

Gelir 1,15 milyar euroya yaklaştı

Şirketin yıllık geliri 2025 mali yılındaki 1 milyar 84,6 milyon eurodan 1 milyar 145,1 milyon euroya yükseldi. Açıklanan tutarlar üzerinden hesaplanan büyüme yüzde 5,6 olurken sabit kur ve karşılaştırılabilir faaliyet kapsamına göre büyüme yüzde 7,2 olarak gerçekleşti. Böylece OVHcloud, daha önce belirlediği yüzde 5-7 aralığındaki organik büyüme hedefinin üzerine çıktı.

Yılın son çeyreği, şirketin büyüme hızındaki artış açısından dikkat çekti. İlk çeyrekte yüzde 6 olan karşılaştırılabilir büyüme, ikinci çeyrekte yüzde 5,1'e, üçüncü çeyrekte yüzde 6,9'a ve son çeyrekte yüzde 10,5'e ulaştı. Son çeyrekte gelir 300 milyon euroyu aşarken şirketin aylık geliri de ilk kez 100 milyon euro sınırının üzerine çıktı.

Büyümenin en güçlü olduğu alan genel kullanıma açık bulut hizmetleri oldu. Bu bölümün geliri 219,2 milyon eurodan 255,1 milyon euroya yükseldi. Karşılaştırılabilir bazda yüzde 18,9 artış kaydedilirken son çeyrekte büyüme hızı yüzde 24,3'e ulaştı. Şirket, müşteri kazanımının ve yeni hizmetlerin bu artışta etkili olduğunu açıkladı.

Kârlılık arttı, borç 1,16 milyar euroya çıktı

OVHcloud'un faiz, vergi ve amortisman öncesi düzeltilmiş kârı yüzde 9,7 artarak 480,5 milyon euroya yükseldi. Bu göstergenin gelire oranı da yüzde 40,4'ten yüzde 42'ye çıktı. Böylece şirketin faaliyet kârlılığı, gelir büyümesinden daha hızlı artış gösterdi.

Net kârda da belirgin bir iyileşme yaşandı. Şirketin yıllık net kârı önceki yılın 400 bin euroluk seviyesinden 9,4 milyon euroya yükseldi. Ancak bu tutar, 1,15 milyar euroya yaklaşan gelirle karşılaştırıldığında net kâr marjının hâlâ düşük olduğunu gösteriyor.

Şirketin borçluluk tarafında ise daha temkinli bir görünüm bulunuyor. Kira yükümlülükleri hariç net finansal borç, 2025 mali yılı sonunda 1 milyar 103 milyon euro iken 2026 sonunda 1 milyar 157 milyon euroya yükseldi. Buna karşılık borcun düzeltilmiş faaliyet kârına oranı 2,9 kattan 2,7 kata geriledi.

OVHcloud, 2030 mali yılına kadar önemli tutarda borç geri ödemesi bulunmadığını ve kullanılabilir likiditesinin 255 milyon euro olduğunu bildirdi. Bu tutarın 200 milyon eurosunu henüz kullanılmamış kredi limiti oluşturuyor. Dolayısıyla açıklanan likiditenin tamamı bankadaki nakit olarak değerlendirilmiyor.

Yeni veri merkezi kurmadan büyüme imkânı

Şirketin açıkladığı bir diğer önemli veri, mevcut altyapısındaki kullanılabilir kapasite oldu. OVHcloud'un elektrik şebekesine bağlanmış toplam 250 megavatlık veri merkezi kapasitesi bulunuyor. Bunun 140 megavatı kullanımda yer alırken kalan 110 megavat, yeni müşterilerin ihtiyaçlarına göre değerlendirilebilecek ek kapasiteyi oluşturuyor.

Bu durum, şirketin yeni talebi karşılamak için hemen yeni veri merkezi binaları inşa etme zorunluluğunu azaltıyor. Ancak kullanılabilir elektrik bağlantı kapasitesi, aynı miktarda sunucu ve bilgi işlem donanımının bugün hazır olduğu anlamına gelmiyor. Yeni müşterilerin ihtiyaçlarına göre sunucuların, ağ sistemlerinin ve diğer teknik ekipmanların kurulması gerekiyor.

OVHcloud, artan bellek ve veri depolama bileşeni fiyatlarına karşı da önlem aldı. Şirket, 2027 yılında kullanılacak yaklaşık 49,5 milyon euro değerindeki bellek ve disk bileşenlerinin alımını öne çekti. Yönetim, bu yöntemle olası yeni fiyat artışlarının etkisini sınırlamayı ve ihtiyaç duyulacak donanımların tedarikini güvence altına almayı hedefliyor.

2027'de kendi yapay zekâ modelini çıkaracak

OVHcloud, finansal toparlanmanın ardından yapay zekâ alanındaki yatırımlarını da hızlandırmaya hazırlanıyor. Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi Octave Klaba, ilk yapay zekâ modelini 2027'nin başlarında piyasaya sunmayı planladıklarını açıkladı. Yeni sistemde, farklı görevler için özelleştirilmiş alt modellerden yararlanan bir yapı kullanılması hedefleniyor.

Şirket, yapay zekâ stratejisini güçlendirmek amacıyla 2026 boyunca üç şirket satın aldı. Bunlar uçtan uca şifreleme alanında çalışan Seald, düzenlemeye tabi sektörler için özel yapay zekâ modelleri geliştiren Dragon LLM ve ses teknolojilerine odaklanan Gladia oldu. OVHcloud, söz konusu teknolojileri kurumsal müşterilere sunacağı yeni hizmetlerde değerlendirmeyi amaçlıyor.

Şirketin OVHai Workspace adlı yapay zekâ destekli çalışma platformunun ilk gösterimi haziran ayında gerçekleştirildi. E-posta, veri depolama ve iş birliği araçlarını bir araya getirmeyi hedefleyen platformun, şirketin yapay zekâ stratejisinde önemli rol oynaması bekleniyor. OVHcloud, yeni stratejisinin ayrıntılarını 19 Kasım'da düzenlenecek yapay zekâ etkinliğinde açıklayacak.

Avrupa'da veri güvenliği ve dijital bağımsızlık tartışmalarının yoğunlaştığı bir dönemde bu yatırımlar ayrı bir önem taşıyor. OVHcloud, Avrupa merkezli bulut bilişim altyapısı sunarak kamu kurumları ve şirketler için ABD'li teknoloji devlerine alternatif oluşturmayı amaçlıyor. Ancak şirketin küresel pazardaki rekabet gücü, yeni hizmetlerin teknik performansına, fiyatlarına ve müşteri talebine bağlı olacak.

2027 için yüzde 10'un üzerinde büyüme hedefi

OVHcloud, 2027 mali yılında karşılaştırılabilir gelir büyümesinin yüzde 10'un üzerine çıkmasını bekliyor. Şirket aynı dönemde düzeltilmiş faaliyet kâr marjının yüzde 42,5'i aşmasını ve finansman giderleri sonrası serbest nakit akışının pozitif kalmasını hedefliyor. Borçluluk oranının ise 2,7 katın altında tutulması planlanıyor.

Bu beklentiler, şirketin yeni veri merkezi yatırımlarını tamamen durduracağı anlamına gelmiyor. Yönetim, mevcut kapasiteyi daha verimli kullanırken yeni müşterilerin ihtiyaçlarına ve yapay zekâ hizmetlerine göre yatırımları sürdürmeyi planlıyor. Yüksek donanım maliyetleri ve enerji ihtiyacı, sektörün önümüzdeki dönemde karşılaşacağı temel baskılar arasında yer alıyor.

OVHcloud'un açıkladığı sonuçlar, veri merkezi yatırımlarının hızla büyüdüğü Türkiye açısından da dikkat çekici bir örnek sunuyor. Büyük yatırımların ekonomik başarısında yalnızca kurulu kapasite veya toplam yatırım tutarı değil, tesislerin kullanım oranı ve yatırımlar sonrasında üretilebilen nakit de önem taşıyor. Fransız şirketin beş yıl sonra ulaştığı pozitif nakit akışı, bu alandaki yatırımların geri dönüş süresine ilişkin somut bir karşılaştırma oluşturuyor.