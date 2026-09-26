Bitcoin haftayı kazançla kapattı: Gözler yeni sınırda

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Bitcoin, ABD tahvil faizlerindeki sert yükseliş ve kripto para borsası Bitget'e yönelik büyük çaplı siber saldırının yarattığı baskıya rağmen haftayı kazançla tamamladı. Bitcoin, cumartesi sabahı itibarıyla 83 bin 970 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Dünyanın en büyük kripto para birimi hafta içinde 87 bin doların üzerini test ederken, ABD tahvil faizlerindeki yükselişin ardından kazançlarının bir bölümünü geri verdi. Cuma günü 84 bin dolar çevresinde hareket eden Bitcoin, haftalık bazda ise yükseliş kaydetti.

Tahvil faizleri Bitcoin'i baskıladı

Bitcoin'in hafta içindeki yükselişini sınırlayan gelişmelerin başında ABD tahvil piyasasındaki hareketlilik geldi.

ABD'nin 10 yıllık Hazine tahvili faizi hafta içinde 2007'den bu yana görülmeyen seviyelere yükseldi. Fed yetkililerinden gelen şahin mesajlar ve yeni faiz artışlarının gündeme gelebileceğine ilişkin beklentiler, kripto para piyasası üzerinde baskı oluşturdu.

Yüksek faiz ortamı, sabit getiri sağlamayan ve yüksek oynaklığa sahip kripto varlıklara yönelik yatırım iştahını azaltabiliyor.

Bitget saldırısında rakam yükseldi

Kripto piyasasının yakından takip ettiği bir diğer gelişme ise Bitget'e yönelik siber saldırı oldu.

İlk açıklamalarda yaklaşık 351,6 milyon dolarlık kripto varlığın etkilendiği bildirilirken Bitget, son incelemelerin ardından bu rakamı yaklaşık 387,5 milyon dolara yükseltti. Şirket, artışın yeni yetkisiz transferlerden değil, ilk hesaplamaya dahil edilmeyen Zcash ve TRON varlıklarının hesaba katılmasından kaynaklandığını açıkladı.

Bitget, saldırının kontrol altına alındığını ve yeni yetkisiz transferlerin mümkün olmadığını bildirdi. Şirketin güvenlik açığını tespit ederek giderdiği, para çekme işlemlerinin yeniden başlatılması için güvenlik kontrollerinin sürdüğü belirtildi.

Altcoinlerde haftalık kazanç

Bitcoin'deki dalgalı seyre rağmen altcoinlerin önemli bölümü haftayı yükselişle tamamladı.

Cuma günkü verilere göre Ether haftalık bazda yaklaşık yüzde 2 değer kazanırken XRP'nin haftalık yükselişi yüzde 11'i aştı. BNB yüzde 1,3, Solana yüzde 6,9 ve Cardano yaklaşık yüzde 14 yükseldi. Dogecoin'deki haftalık kazanç da yüzde 12'ye yaklaştı.