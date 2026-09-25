Bitget’te 351,6 milyon dolarlık saldırıda Kuzey Kore izi

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Kripto para borsası Bitget’te yaklaşık 351,6 milyon dolarlık varlığı etkileyen güvenlik ihlalinin ardından dikkatler saldırının arkasındaki gruba çevrildi. CEO Gracy Chen, ilk teknik bulguların Kuzey Kore bağlantılı saldırganlara işaret ettiğini söyledi.

IP adresleri Kuzey Kore şüphesini güçlendirdi

Saldırı 24 Eylül’de saat 21.31 TSİ civarında Bitget’in bazı sıcak ve ılık cüzdanlarından yetkisiz transferlerin tespit edilmesiyle ortaya çıktı.

Şirketin başlattığı incelemenin ardından 25 Eylül’de konuşan CEO Gracy Chen, saldırıda kullanılan bazı IP adreslerinin Kuzey Kore bağlantılı bir grubun daha önce tercih ettiği VPN servisleriyle örtüştüğünü açıkladı.

Chen ayrıca saldırının çalışma biçiminde daha önce Kuzey Kore bağlantılı gruplara atfedilen operasyonlarla benzerlik bulunduğunu belirtti.

Ancak soruşturma henüz tamamlanmadı. Bitget saldırganların kimliğini kesin olarak doğrulamış değil ve Kuzey Kore bağlantısı şu aşamada şirket yönetiminin ön bulgulara dayanan değerlendirmesi niteliğinde.

351,6 milyon dolarlık varlık etkilendi

Bitget’in açıklamasına göre saldırıda yaklaşık 351,6 milyon dolarlık kripto varlık etkilendi.

Şirket, olayın sıcak ve ılık cüzdan altyapısının belirli bölümleriyle sınırlı kaldığını, soğuk cüzdanların ise etkilenmediğini bildirdi.

Bitget ayrıca kullanıcı bakiyelerinin doğru olduğunu ve kaybın şirketin 464 milyon doların üzerinde büyüklüğe sahip Kullanıcı Koruma Fonu tarafından karşılanabileceğini belirtti.

Saldırının ardından ilgili transfer adresleri işaretlendi ve şirket hem kolluk kuvvetleri hem de zincir üstü güvenlik şirketleriyle çalışmaya başladı.

Özel anahtarlar çalınmadı

Olayı daha sıra dışı hale getiren ayrıntı ise saldırganların cüzdanların özel anahtarlarını ele geçirmemiş olması.

Chen’in verdiği bilgilere göre saldırganlar kullanıcıların para çekme taleplerini de taklit etmedi.

İlk inceleme, saldırganların Bitget’in cüzdan altyapısındaki kritik bir arka uç sistemine erişerek işlem verilerini değiştirmiş olabileceğine işaret ediyor. Bu yöntemle sistemin para transferi için kullandığı yetkilendirme mekanizmasının tetiklendiği değerlendiriliyor.

Şirket, güvenlik açığının kapatıldığını ve yeni yetkisiz transferlerin önüne geçildiğini bildirirken saldırganların sisteme ilk olarak nasıl girdiğine ilişkin soruşturma sürüyor.

Para çekme işlemleri hâlâ kapalı

Saldırının kullanıcı tarafındaki etkileri de devam ediyor.

Bitget, güvenlik incelemesi tamamlanana kadar platform genelindeki para çekme işlemlerini geçici olarak durdurdu. Şirketin son açıklamalarında bu işlemlerin yeniden açıldığına ilişkin bir duyuru bulunmuyor.

25 Eylül’de ayrıca kripto para yatırma işlemlerinde gecikmeler yaşandığı açıklandı. Bitget Onchain üzerinden yapılan işlemler de güvenlik incelemesi nedeniyle geçici olarak kullanılamaz hale geldi.

Normal alım satım işlemlerinin büyük bölümü açık tutulurken güvenlik kontrollerinin ne kadar süreceği henüz netleşmedi.

Kuzey Kore daha önce de gündeme gelmişti

Kripto para sektöründe Kuzey Kore bağlantılı saldırı grupları daha önce de milyarlarca dolarlık olaylarla gündeme geldi.

Şubat 2025’te Bybit’ten yaklaşık 1,5 milyar dolarlık kripto varlığın çalındığı saldırının Kuzey Kore tarafından gerçekleştirildiği ABD Federal Soruşturma Bürosu tarafından açıklanmıştı.

ABD makamları o saldırıyla bağlantılı faaliyeti “TraderTraitor” adıyla tanımlamıştı.

Bitget saldırısında aynı grubun yer aldığı henüz resmen doğrulanmadı. Ancak IP adresleri, VPN kullanımı ve saldırının teknik yapısındaki benzerlikler nedeniyle Kuzey Kore bağlantısı soruşturmanın en dikkat çekici ihtimallerinden biri haline geldi.