Bakan Şimşek'ten istifa iddialarına yanıt: Asılsızdır

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, son dönemde kendisiyle ilgili dolaşıma sokulan istifa iddialarına ilişkin açıklamada bulundu.

Şimşek, paylaşımında, "Şahsımla ilgili dolaşıma sokulan istifa iddiaları asılsızdır." ifadesini kullandı.

Ekonomik istikrar vurgusu yapan Şimşek, "Ülkemizin ekonomik istikrarını hedef alan bu tür spekülatif haberlere itibar edilmemelidir." değerlendirmesinde bulundu.

DMM: İstifa iddiaları gerçeği yansıtmıyor

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) de bazı sosyal medya hesaplarında Mehmet Şimşek'in istifasını sunduğu veya bu yönde bir talepte bulunduğu yönündeki iddialara ilişkin açıklama yaptı.

DMM'nin açıklamasında, söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtilerek, asılsız içerikleri yayan ve kamuoyunu ve piyasaları spekülasyonlarla yanıltmaya çalışan kişi ve hesaplar hakkında gerekli adli süreçlerin yürütüldüğü bildirildi.

Açıklamada, ekonomik istikrarı ve finansal piyasaları manipüle etmeyi amaçlayan bu tür kasıtlı paylaşımlara itibar edilmemesi istendi.