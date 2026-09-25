2 günlük bayram öncesi bankalara trilyonlarca para dağıtıldı

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Güney Kore'de ailelerin bir araya geldiği, atalarını andığı ve geleneksel olarak para hediye ettiği Chuseok Bayramı, bankalarda nakit hareketliliğini artırıyor.

Güney Kore Merkez Bankası (BOK), dün başlayan bayram öncesindeki son 10 iş gününde bankalara ve diğer finans kuruluşlarına yeni banknot dağıtıldığını duyurdu.

Chuseok Bayramı nedir, neden para hediye ediliyor?

Kore'nin Şükran Günü olarak da bilinen Chuseok, ülkenin en önemli geleneksel bayramlarından biri. Ay takvimine göre sekizinci ayın 15'inci gününde kutlanan bayramda aileler bir araya geliyor, atalarını anıyor ve sonbahar hasadını kutluyor.

Bayramın önemli geleneklerinden biri de aile büyüklerine ve çocuklara para hediye edilmesi. Özellikle yeni ve temiz banknotların tercih edilmesi, Chuseok öncesinde nakit talebini artırıyor.

Bayram tatili kısaldı, nakit dağıtımı azaldı

Güney Kore Merkez Bankası, Chuseok Bayramı öncesinde artan nakit ihtiyacını karşılamak amacıyla son 10 iş gününde bankalara ve diğer finans kuruluşlarına toplam 3,65 trilyon won değerinde yeni banknot sağladı. Yaklaşık 2,7 milyar dolara karşılık gelen dağıtım, geçen yılın aynı dönemindeki tutarın altında kaldı.

Merkez Bankasının verilerine göre, 2025 yılında Chuseok öncesinde finans kuruluşlarına 4,44 trilyon won tutarında yeni banknot dağıtılmıştı. Bu yıl ise söz konusu tutar 3,65 trilyon won olarak gerçekleşti.

Banka, dağıtımdaki yıllık düşüşü bayram tatilinin kısalmasına bağladı. Geçen yıl yedi gün süren tatil dönemi, 2026 yılında dört güne geriledi. İki günlük Chuseok Bayramı, bu yıl 24 Eylül Perşembe günü başladı.