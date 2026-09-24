Yapay zekâ altını çiplere çekiyor: Yüksek fiyat üreticiyi frenliyor

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Altının teknoloji dünyasındaki rolü yapay zekâ dalgasıyla yeniden büyüyor. Ancak çip üreticileri bir yandan daha güçlü ve güvenilir bağlantılar için altına ihtiyaç duyarken, diğer yandan yüksek maliyet nedeniyle kullanılan miktarı kısmaya çalışıyor.

Elektronikte altının payı yüzde 80’e yaklaşıyor

Dünya Altın Konseyi’nin 24 Eylül’de yayımladığı yeni analiz, yapay zekâ ile altın arasındaki giderek güçlenen ancak fazla görünmeyen bağlantıya dikkat çekti.

Altının sanayide kullanıldığı en önemli alan açık ara elektronik sektörü. Konseye göre elektronik, sanayi amaçlı altın kullanımının yaklaşık yüzde 80’ini oluşturuyor. Altının yüksek elektrik iletkenliği, korozyona ve oksitlenmeye karşı dayanıklılığı ile çok ince tel ve kaplamalara dönüştürülebilmesi, özellikle yüksek güvenilirlik gerektiren elektronik sistemlerde metali önemli hale getiriyor.

Bu nedenle altın bugün yalnızca telefon ve bilgisayarların değil, mikroişlemcilerin, bellek çiplerinin, sensörlerin, ağ altyapılarının ve büyük veri merkezlerinde kullanılan yüksek performanslı sistemlerin de içinde bulunuyor.

Yapay zekâ altyapısının hızla büyümesi bu kullanım alanlarından bazılarında talebi güçlendiriyor.

323 tonluk piyasada iki güç karşı karşıya

2025 yılında teknoloji sektörünün toplam altın kullanımı yaklaşık 323 ton oldu. Hızla büyüyen yapay zekâ çipi pazarına rağmen bu miktar bir önceki yıla göre büyük ölçüde değişmedi.

Bunun nedeni ise talebin iki farklı yönden sıkışması.

Bir tarafta yapay zekâ sunucuları, yüksek performanslı işlemciler ve gelişmiş bellek sistemleri daha fazla elektronik altyapı gerektiriyor. Diğer tarafta altının yüksek fiyatı, elektronik üreticilerini kullandıkları metal miktarını mümkün olduğunca azaltmaya yöneltiyor.

2026 verileri yapay zekânın etkisinin güçlenmeye devam ettiğine işaret ediyor. Yılın ikinci çeyreğinde teknoloji sektörünün altın kullanımı yıllık yüzde 2 artışla 80,4 tona ulaştı. Elektronik sektöründe kullanılan miktar ise yüzde 4 artarak 68,3 tona çıktı.

Dünya Altın Konseyi, yapay zekâ kaynaklı talebin tüketici elektroniğindeki zayıflığı dengelediğini belirtiyor.

Altının fiyatı üreticiyi daha az kullanmaya zorluyor

Sorunun diğer tarafında maliyet bulunuyor.Altının ons fiyatının 2026'nın ikinci çeyreğindeki ortalaması 4 bin 506 dolar seviyesinde gerçekleşti. Bu rakam bir önceki yılın aynı döneminin yüzde 37 üzerinde.

Yüksek fiyat, elektronik üreticileri açısından küçük miktarlardaki altını bile önemli bir maliyet kalemine dönüştürüyor. Bu nedenle sektörde yıllardır devam eden eğilim, aynı işi daha az altın kullanarak yapabilmek üzerine kurulu.

Bağlantı telleri inceltiliyor, kaplama kalınlıkları azaltılıyor ve daha düşük performans gerektiren bazı ürünlerde altının yerine başka metaller kullanılmaya çalışılıyor.

Ancak sektörün hareket alanı giderek daralıyor. Dünya Altın Konseyi’ne göre kolay uygulanabilecek tasarrufların önemli bölümü geçmiş yıllarda zaten yapıldı. Bazı bağlantı telleri ve kaplamalar teknik olarak mümkün olan en düşük kalınlıklara yaklaşmış durumda.

Bu nedenle yüksek performanslı sistemlerde altının tamamen ortadan kaldırılması kolay görünmüyor.

Yapay zekâ veri merkezleri altın için yeni kapı açıyor

Altın talebi açısından asıl dikkat çekici gelişmelerden biri ise yeni nesil veri merkezlerinde ortaya çıkıyor.

Yapay zekâ modelleri büyüdükçe işlemciler ve bellek sistemleri arasında taşınan veri miktarı hızla artıyor. Geleneksel elektrik bağlantıları ise hem veri aktarım hızı hem de enerji tüketimi açısından sınırlarına yaklaşıyor.

Teknoloji sektörü bu soruna “ortak paket optik” olarak adlandırılan yeni nesil bağlantı sistemleriyle çözüm arıyor. Bu sistemlerde optik haberleşme bileşenleri işlemcilere çok daha yakın konumlandırılıyor.

Altın burada yalnızca klasik bağlantı teli veya kaplama olarak kullanılmıyor. Bazı fotonik bileşenlerde ve yüksek frekanslı elektrotlarda da metalin özelliklerinden yararlanılıyor.

Teknolojinin geniş ölçekte benimsenmesi halinde yapay zekâ veri merkezleri, elektronik sektöründeki altın talebi açısından yeni bir büyüme alanı oluşturabilir.

NVIDIA üretime geçti, kullanım alanı büyüyor

Bu teknoloji artık yalnızca geliştirme laboratuvarlarında değil. NVIDIA'nın yeni nesil yapay zekâ altyapısında kullandığı Spectrum-X Ethernet Photonics sistemleri ortak paket optik teknolojisini temel alıyor. Şirket, sistemlerin 2026 yılında seri üretime geçtiğini açıkladı.

Amaç, yüz binlerce hatta milyonlarca grafik işlemcinin birlikte çalıştığı dev yapay zekâ veri merkezlerinde daha yüksek bant genişliğine ulaşırken elektrik tüketimini azaltmak.

Dünya Altın Konseyi de bu teknolojiyi altın açısından potansiyel yeni talep alanlarından biri olarak gösteriyor.

Bununla birlikte yapay zekâdaki büyümenin küresel altın piyasasını tek başına değiştirecek ölçekte bir talep yaratması henüz beklenmiyor. Mücevher, yatırım ve merkez bankası alımları toplam altın talebinde çok daha büyük paya sahip.

Ancak teknoloji sektöründeki tablo değişiyor. Yapay zekâ çipleri ve veri merkezleri altının elektronik kullanımını yukarı çekerken, yükselen altın fiyatı aynı üreticileri mümkün olduğunca az metal kullanmaya zorluyor.

Şimdilik iki güç birbirini dengeliyor. Yapay zekâ altyapısının büyüme hızı ile üreticilerin altın kullanımını ne kadar daha azaltabileceği, önümüzdeki dönemde bu dengenin hangi tarafa kayacağını belirleyecek.