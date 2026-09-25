Hibrit çalışmaya yeni kural: Ofis ve ev günleri sözleşmeye girecek

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Türkiye’de hibrit çalışma modelinin hukuki çerçevesi daha belirgin hale geldi. Uzaktan Çalışma Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikle, çalışanın işini haftanın belirli günlerinde işyerinde, belirli günlerinde ise uzaktan yürütmesi açık biçimde düzenlendi. Yeni sistemde çalışma takvimi sözleşmenin bir parçası olacak.

Düzenleme bugün yürürlüğe girdi

25 Eylül 2026 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan değişiklikle Uzaktan Çalışma Yönetmeliği’nin 9’uncu maddesine yeni bir hüküm eklendi.

Buna göre iş görme ediminin tamamının yalnızca işyerinde veya yalnızca uzaktan yapılması gerekmeyecek. İşin bir bölümünün işyerinde, diğer bölümünün uzaktan çalışma yöntemiyle yerine getirilmesi kararlaştırılabilecek.

Böylece son yıllarda birçok şirkette fiilen kullanılan hibrit çalışma modeli yönetmelikte açık bir karşılık kazanmış oldu.

Günler ve saatler sözleşmeye yazılacak

Yeni düzenlemenin çalışan açısından en önemli bölümü çalışma takvimine ilişkin.

Hibrit model uygulanacaksa çalışanın hangi günlerde işyerinde, hangi günlerde uzaktan çalışacağı iş sözleşmesinde belirlenecek. Çalışma saatleri de sözleşmede açık biçimde yer alacak.

Dolayısıyla haftanın bazı günlerinin ofiste, bazı günlerinin evden veya başka bir uzaktan çalışma noktasından geçirilmesi yalnızca şirket içi uygulamayla değil, sözleşmedeki çalışma düzeniyle de bağlantılı hale geliyor.

Hibrit çalışma nasıl uygulanacak?

Yeni hüküm, bütün çalışanların otomatik olarak hibrit çalışmaya geçeceği anlamına gelmiyor.

Düzenleme, işin niteliğinin uzaktan çalışmaya uygun olduğu durumlarda işyerinde ve uzaktan çalışmanın birlikte uygulanabilmesine imkân tanıyor. Tarafların böyle bir çalışma modeli üzerinde anlaşması halinde günler ve çalışma saatleri sözleşmede gösterilecek.

Bu nedenle uygulamanın kapsamı işin niteliğine, işverenin çalışma organizasyonuna ve taraflar arasında oluşturulacak çalışma düzenine göre değişebilecek.

Çalışma takvimi daha görünür hale geliyor

Yeni sistemin pratik sonucu, hibrit çalışmada en çok tartışılan konulardan biri olan “hangi gün nerede çalışılacağı” sorusunun daha açık hale gelmesi olacak.

Çalışanın ofise geleceği günlerin ve uzaktan çalışacağı günlerin önceden belirlenmesi; çalışma düzeninin hem çalışan hem de işveren açısından kayıt altına alınmasını sağlayacak. Çalışma saatlerinin de aynı kapsamda sözleşmede gösterilmesiyle hibrit modelin sınırları daha belirgin hale gelecek.

Düzenleme 25 Eylül 2026 itibarıyla yürürlüğe girdi.