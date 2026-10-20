Bitcoin iki haftalık düşüşün ardından yükseldi: Piyasalarda iki baskı birden

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Kripto para piyasalarında iki haftadır devam eden satış baskısı, ABD borsalarındaki toparlanmayla birlikte hafifledi. Dünyanın en büyük kripto para birimi Bitcoin, pazartesi günü yüzde 1 değer kazanarak 82 bin 3,7 dolara yükseldi. Ancak ABD tahvil faizlerindeki yükseliş ve petrol fiyatlarının yüksek seviyelerde kalması, piyasadaki iyimserliği sınırladı.

Bitcoin, önceki iki haftada yaklaşık yüzde 2 değer kaybetmişti. Yeni haftada ABD hisse senedi piyasalarında görülen toparlanma, kripto paralara yönelik risk iştahını da destekledi.

Wall Street'teki toparlanma Bitcoin'e destek verdi

ABD borsaları, yapay zeka şirketlerine yönelik endişeler nedeniyle geçen haftayı haziran sonundan bu yana en kötü performansla tamamladı. Özellikle teknoloji ve yarı iletken hisselerinde yaşanan satışlar, kripto para piyasasını da olumsuz etkiledi.

Çinli şirketlerin artan rekabeti ve yapay zeka yatırımlarının yüksek borçlanmayla finanse edilmesine ilişkin kaygılar, teknoloji hisseleri üzerindeki baskıyı artırdı.

Philadelphia Yarı İletken Endeksi, cuma günü üst üste sekizinci işlem gününde gerileyerek Ekim 2008'den bu yana en uzun düşüş serisini kaydetti.

Ancak yeni haftanın ilk işlem gününde Wall Street'te alımlar yeniden güç kazandı. Teknoloji ağırlıklı Nasdaq Bileşik Endeksi'nin yüzde 1'in üzerinde yükselmesi, Bitcoin ve diğer kripto paralardaki toparlanmayı destekledi.

ABD tahvil faizleri yükseldi

Kripto para piyasasındaki yükselişe rağmen ABD tahvil piyasasında satış baskısının devam etmesi, yatırımcıların temkinli hareket etmesine neden oldu.

Fransa'da artan yaşam maliyetleri ve kamu hizmetlerine ayrılan kaynakların yetersizliği nedeniyle hafta sonu yaşanan şiddetli protestolar, Avrupa piyasalarında da tedirginlik yarattı.

Fransa'daki gelişmelerin ardından tahvil piyasalarında satışlar hızlanırken ABD'nin 10 yıllık Hazine tahvili faizi 4,3 baz puan artarak yüzde 5,143'e çıktı.

Faiz beklentilerine daha duyarlı olan 2 yıllık tahvil faizi ise 4,2 baz puan yükselişle yüzde 4,778 seviyesine ulaştı.

Tahvil getirilerindeki artış, Bitcoin gibi riskli varlıklara yönelik talebin güçlenmesini zorlaştıran unsurlar arasında yer aldı.

Petrol fiyatları yükselişi sınırladı

Bitcoin üzerindeki bir diğer baskı unsuru ise petrol piyasasındaki gelişmeler oldu. Brent petrolün varil fiyatı, pazartesi günü yüzde 0,1 gerileyerek 109,16 dolardan kapanmasına rağmen yüksek seviyelerde kalmaya devam etti.

Petrol fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya'ya yönelik bazı yaptırımları askıya alması ve Rus petrolü ithal eden ülkelere uygulanması planlanan gümrük vergilerinden vazgeçmesinin ardından gerilemişti.

Ancak Orta Doğu'dan gelen yeni gelişmeler, petrol piyasasındaki düşüşü sınırladı.

İran destekli Husiler, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun Yemen'e yönelik saldırılarına karşılık son 48 saatte Suudi Arabistan'daki çeşitli hedeflere operasyon düzenlediklerini açıkladı.

Husiler, Saudi Aramco'nun Yanbu kentindeki tesisleri, Şeybe petrol sahası ve bazı uluslararası havalimanlarının hedef alındığını bildirdi.

Bölgedeki gerilimin yeniden yükselmesi, enerji arzına ilişkin endişeleri canlı tutarken petrol fiyatlarının düşüşünü sınırladı.

Dev şirketlerden yeni Bitcoin alımları

Piyasalardaki dalgalanmaya rağmen kurumsal yatırımcıların Bitcoin alımları devam etti.

En fazla Bitcoin'e sahip halka açık şirket olan Strategy, 12-18 Ekim tarihleri arasında 267 Bitcoin satın aldığını duyurdu.

Şirketin yeni alımlarında ortalama Bitcoin fiyatı 82 bin 900 dolar olarak gerçekleşti.

Son alımlarla birlikte Strategy'nin toplam Bitcoin varlığı 848 bin 517'ye yükselirken yatırımlarının toplam maliyeti 64,02 milyar dolara ulaştı. Şirketin ortalama Bitcoin alım fiyatı ise 75 bin 446 dolar oldu.

Öte yandan halka açık şirketler arasında en fazla Bitcoin bulunduran dördüncü kuruluş olan Strive, 14-16 Ekim döneminde 1.223 Bitcoin daha satın aldı. Böylece şirketin toplam Bitcoin varlığı 36 bin 818'e çıktı.

Altcoinlerde de yükseliş yaşandı

Bitcoin'deki toparlanma, kripto para piyasasının geneline yayıldı. Ancak büyük kripto para birimleri, son bir ayda oluşan fiyat aralıklarının dışına çıkamadı.

Piyasa değeri bakımından ikinci sırada bulunan Ethereum yüzde 1,3 yükselerek 2 bin 401,87 dolara ulaştı. XRP ise yüzde 2,1 değer kazandı.

Cardano yüzde 0,6, BNB yüzde 2,3 ve Solana yüzde 2,5 yükseliş kaydetti.

Meme coin piyasasında ise TRUMP yüzde 1,3, Dogecoin yüzde 2,3 değer kazandı.