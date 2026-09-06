Bitcoin kritik eşiğe dayandı: Gözler bu iki seviyede

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Bitcoin fiyatında 82 bin dolar çevresindeki kritik direnç bölgesi yatırımcıların odağına yerleşti. 5 saatlik grafikte Bitcoin'in 79 bin 236 dolar ile 81 bin 500 dolar arasında konsolide olduğu görülürken, teknik göstergeler piyasada kararsızlığın sürdüğüne işaret ediyor.

Trendin gücünü ölçmekte kullanılan ADX göstergesinin 15,2 seviyesinde bulunması, Bitcoin'de momentumun düşük kaldığını gösteriyor. Bu görünüm, fiyatın kritik seviyeleri aşması halinde dahi sahte kırılma riskinin yüksek olabileceğine işaret ediyor.

82 bin 178 dolar kritik direnç

Teknik görünümde yukarı yönlü hareket açısından 82 bin 178 dolar seviyesi öne çıkıyor. Bitcoin'in bu bölgeyi aşması halinde fiyat hareketinin hız kazanabileceği değerlendiriliyor.

Ancak düşük momentum nedeniyle 82 bin 178 dolar üzerindeki hareketlerin kalıcılığı önem taşıyor. Bu seviyenin kısa süreli aşılmasının ardından fiyatın yeniden geri çekilmesi, yatırımcılar açısından "boğa tuzağı" riskini gündeme getirebilir.

Bitcoin'in 69 bin 722 dolar seviyesindeki 200 periyotluk basit hareketli ortalamanın üzerinde bulunması ise uzun vadeli ana trendin yukarı yönlü görünümünü koruduğunu gösteriyor.

Bitcoin'de boğa bayrağı oluşuyor

Grafikte dikkat çeken bir diğer unsur ise 80 bin dolar çevresinde oluşan boğa bayrağı formasyonu oldu. Formasyonun yaklaşık yüzde 70 oranında tamamlandığı belirtilirken, henüz kırılmayla teyit edilmediği için yükseliş hareketinin kesinleşmediğine dikkat çekiliyor.

80 bin dolar civarında görülen doji mumu da alıcılarla satıcılar arasındaki kararsızlığı destekliyor.

Aşağı yönlü hareketlerde ise 79 bin 236 dolar seviyesi ilk önemli bölgelerden biri olarak öne çıkıyor. Bitcoin için daha kritik destek noktası ise 78 bin 138 dolar olarak gösteriliyor.

Bitcoin'de gözler iki seviyede

Teknik görünümde Bitcoin'in kısa vadeli yönü açısından 82 bin 178 dolar ile 78 bin 138 dolar seviyeleri kritik önem taşıyor.

82 bin 178 doların hacimli ve kalıcı biçimde aşılması yükseliş hareketinin güç kazanmasının önünü açabilir. Buna karşılık 78 bin 138 dolar desteğinin aşağı yönlü kırılması mevcut yükseliş senaryosunu zayıflatabilir.

Düşük momentumun sürdüğü mevcut tabloda, iki kritik seviyeden biri net biçimde kırılana kadar Bitcoin'deki dalgalı ve kararsız fiyat hareketinin devam edebileceği değerlendiriliyor.