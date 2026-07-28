Bitcoin'de dalgalı seyir sürüyor: Gözler Fed kararı ve ABD-İran görüşmelerinde

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ABD ile İran arasında çatışmaların durması ve diplomatik temasların yeniden başlaması küresel piyasalarda risk iştahını artırsa da Bitcoin'deki yükseliş kalıcı olmadı. Hafta başında 64 bin doların üzerine çıkan en büyük kripto para birimi, kazançlarının bir kısmını geri vererek 63 bin 437 dolar seviyelerinde dalgalı bir seyir izliyor.

Petrol fiyatlarındaki düşüş piyasaları rahatlattı

Piyasalardaki iyimserlikte, ABD ile İran arasındaki çatışmaların durmasının ardından petrol fiyatlarında yaşanan sert gerileme etkili oldu. Daha düşük enerji fiyatlarının enflasyon üzerindeki baskıyı azaltabileceği beklentisi, yatırımcıların yeniden riskli varlıklara yönelmesini sağladı.

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile görüşmelerin sürdüğünü belirterek taraflar arasında bir anlaşmaya varılabileceğini ifade etti. ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Mike Waltz da diplomatik temasların "her düzeyde" devam ettiğini açıkladı.

Gözler Fed'in faiz kararında

Kripto para piyasasının odağında şimdi ABD Merkez Bankası'nın bu hafta açıklayacağı faiz kararı bulunuyor. Piyasa beklentileri, Fed'in politika faizini değiştirmeyerek sabit bırakacağı yönünde şekilleniyor.

Faizlerin yüksek seviyelerde kalması, güvenli yatırım araçlarının getirisini artırdığı için Bitcoin ve diğer kripto varlıklar üzerinde baskı oluşturabiliyor. Bu nedenle yatırımcılar, Fed'in faiz kararının yanı sıra yeni Başkan Kevin Warsh'ın para politikasına ilişkin vereceği mesajları da yakından izleyecek.

Teknoloji devlerinin bilançoları da takip edilecek

Bu hafta Microsoft, Meta, Apple ve Amazon'un açıklayacağı finansal sonuçlar da küresel piyasalarda risk iştahı açısından önem taşıyor. Özellikle şirketlerin yapay zekâ yatırımlarına ilişkin değerlendirmeleri, teknoloji hisseleriyle birlikte son dönemde benzer hareket eden Bitcoin'in yönü üzerinde etkili olabilir.

Altcoinlerde karışık görünüm

Kripto para piyasasının geri kalanında ise farklı yönlü hareketler görüldü. Ethereum yüzde 1,1 değer kazanırken, XRP yüzde 1,3 geriledi. Solana hafif yükselirken, Cardano yüzde 5 düşüş kaydetti. Dogecoin ise günü yüzde 1'in üzerinde kayıpla geçirdi.