Bitcoin'de düşüş sürüyor: Petrol ve teknoloji hisseleri baskıyı artırdı

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Kripto para piyasalarında satış baskısı devam ediyor. Orta Doğu'daki gelişmelerin etkisiyle petrol fiyatlarının yükselmesi ve ABD borsalarında teknoloji hisselerinin değer kaybetmesi, yatırımcıların risk iştahını azalttı. Dünyanın en büyük kripto para birimi Bitcoin, önceki gün yaşadığı kayıpların ardından 82 bin 177 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Bitcoin, perşembe günü yüzde 1,8 değer kaybederek 81 bin 657 dolara kadar gerilemişti. Eylül çeyreğinde kaydedilen güçlü yükselişin ardından yatırımcıların kâr satışlarına yönelmesi, kripto para piyasasındaki baskıyı artırdı.

En büyük kurumsal Bitcoin yatırımcılarından Strategy'nin yeni alımları da hafta boyunca yaşanan düşüşü engelleyemedi.

Petrol fiyatlarındaki yükseliş piyasaları etkiledi

Orta Doğu'da ticari gemilere yönelik saldırılar ve ABD'nin Meksika Körfezi kıyılarındaki olumsuz hava koşullarının petrol arzını sekteye uğratabileceği endişeleri, perşembe günü petrol fiyatlarında yüzde 3'ü aşan yükselişe neden oldu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın kasım ayındaki ara seçimlerden önce İran'a yönelik bir saldırı düzenlenmeyeceğini açıklamasının ardından petrol fiyatlarındaki yükseliş bir miktar hız kesti.

Öte yandan ABD'de teknoloji hisselerinin değer kaybetmesi de piyasalardaki risk iştahını olumsuz etkiledi. Financial Times'ın, OpenAI'ın yıllıklandırılmış gelirinin daha önce işaret edilen seviyeden yaklaşık 20 milyar dolar düşük olduğunu bildirmesi, teknoloji sektöründeki satış baskısını artırdı.

ABD tahvil faizlerinde gerileme

Avrupa tahvil piyasalarındaki satışlar sürerken ABD Hazine tahvillerinde kısmi bir toparlanma görüldü.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi 5,3 baz puan düşüşle yüzde 5,225'e, 30 yıllık tahvil faizi ise 5,4 baz puan gerileyerek yüzde 5,607'ye indi.

Tahvil faizlerindeki gerileme, kripto para piyasasındaki kayıpların daha da büyümesini sınırlayan unsurlardan biri oldu.

Yüksek borçlanma maliyetleri, yatırımcıların daha düşük riskli getiri araçlarına yönelmesine neden olurken Bitcoin gibi riskli varlıklar üzerindeki baskıyı artırıyor.

Fed'in faiz kararı bekleniyor

Piyasalarda ABD Merkez Bankasının (Fed) ekim ayındaki toplantısında politika faizini sabit tutacağı beklentisi güç kazandı.

CME FedWatch verilerine göre faizlerin değiştirilmemesi ihtimali yüzde 82'ye yükseldi. Bu oran bir hafta önce yüzde 76, bir ay önce ise yüzde 54 seviyesindeydi.

ABD'de açıklanan ekonomik büyüme, enflasyon ve istihdam verileri, kısa vadeli faiz artırımı beklentilerinin azalmasında etkili oldu.

Ancak Fed'in eylül ayı toplantısına ilişkin yayımlanan tutanaklar, yetkililerin çoğunun yıl sonuna kadar bir faiz artırımı daha öngördüğünü gösterdi.

Samsung ve Solana'dan yeni ortaklık

Kripto para piyasasındaki düşüş sürerken Solana, teknoloji şirketi Samsung ile stablecoin işlemlerini kapsayan bir iş birliğine gittiğini açıkladı.

Anlaşmaya göre Samsung Wallet ve Samsung Pay, Solana ağı üzerinden stablecoin işlemlerini destekleyecek. ABD'deki kullanıcılar, ekim ayının sonlarından itibaren USDC aracılığıyla sınır ötesi para transferi gerçekleştirebilecek.

Solana ayrıca tokenlaştırılmış hisse senedi işlemlerinde de kullanılacak. Dijital varlık şirketi Securitize, Apple, Nvidia ve Microsoft gibi büyük şirketlerin hisselerini temsil eden tokenların Solana blokzincirinde işlem görmesini sağlayacak yeni ürünlerini duyurdu.

Securitize Stocks adı verilen ürünlerin ilk aşamada uzatılmış işlem saatlerinde, ilerleyen dönemde ise günün her saati alınıp satılabilmesi hedefleniyor.

Altcoinlerde de satış baskısı

Bitcoin'deki düşüşe paralel olarak büyük kripto para birimlerinde de perşembe günü değer kayıpları görüldü.

Ethereum yüzde 3,5 gerileyerek 2 bin 478,82 dolara inerken XRP yüzde 2,7 düşüş kaydetti.

Cardano yüzde 8 ile en sert kayıplardan birini yaşarken BNB yüzde 4,6, Solana ise yüzde 4,2 değer kaybetti.

Meme coin piyasasında da satışlar öne çıktı. Dogecoin yüzde 4,8, TRUMP token ise yüzde 1,3 geriledi.