Bitcoin'de hesaplar değişti: Petrol ve fon çıkışları baskıyı artırdı

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Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimlerin petrol fiyatlarını yükseltmesi, kripto para piyasalarında risk iştahını zayıflattı. Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da hafta sonu düzenlenen ölümcül saldırıların ardından petrol fiyatlarının 106 doların üzerine çıkması, Bitcoin ve altcoinler üzerinde baskı oluşturdu.

Dünyanın en büyük kripto para birimi Bitcoin, 13 Ekim itibarıyla 83 bin 468,95 dolardan işlem görüyor. Geçen haftayı yaklaşık yüzde 2 kayıpla tamamlayan Bitcoin'de, ABD'deki spot borsa yatırım fonlarından (ETF) yaşanan para çıkışları da satış baskısında etkili oldu.

Petrol fiyatlarındaki yükseliş piyasaları etkiledi

Riyad Uluslararası Havalimanı'na yönelik saldırıların ardından petrol fiyatlarının yükselmesi, küresel piyasalarda riskli varlıklara yönelik talebi olumsuz etkiledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya ile Ukrayna arasında "enerji ateşkesi" ilan etmesi ise petrol arzına ilişkin endişeleri bir miktar hafifletti.

Rusya ve Ukrayna yönetimleri henüz ateşkesi doğrulamazken Washington'ın Kiev üzerindeki diplomatik baskısı, olası bir barış anlaşmasına yönelik beklentileri güçlendirdi.

Trump'ın açıklamasının ardından gerileyen petrol fiyatları, Riyad'daki saldırıların ve Orta Doğu'daki arz risklerinin yeniden gündeme gelmesiyle yönünü yukarı çevirdi.

Bitcoin fonlarından 681 milyon dolar çıktı

Kripto para piyasalarında dikkat çeken bir diğer gelişme ise ABD'deki spot Bitcoin ETF'lerinden yaşanan yüksek tutarlı para çıkışları oldu.

9 Ekim'de sona eren haftada söz konusu fonlardan toplam 681 milyon dolarlık çıkış gerçekleşti. Böylece haziran ayının sonlarından bu yana en yüksek haftalık çıkış kaydedildi.

Yatırımcıların yılın üçüncü çeyreğindeki güçlü performansın ardından kâr satışlarına yönelmesi, fonlardan yaşanan çıkışlarda etkili oldu.

Bitcoin'in ekim ayına zayıf başlaması, geçmiş yıllardaki yükseliş performansı nedeniyle piyasada "Uptober" olarak bilinen beklentilerin de sorgulanmasına yol açtı.

Strategy Bitcoin alımlarını sürdürüyor

Kripto para piyasasındaki satış baskısına rağmen Strategy, Bitcoin yatırımlarına devam etti.

Şirket, 5-11 Ekim tarihleri arasında yaklaşık 21,5 milyon dolar karşılığında 250 Bitcoin satın aldığını açıkladı. Alımların Bitcoin başına ortalama 86 bin 194 dolardan gerçekleştirildiği belirtildi.

Son işlemlerle birlikte şirketin toplam Bitcoin varlığı 848 bin 250'ye yükselirken bu varlıkların piyasa değeri yaklaşık 70,6 milyar dolara ulaştı.

Strategy Yönetim Kurulu Başkanı Michael Saylor, şirketin bugüne kadar Bitcoin başına ortalama 75 bin 444 dolar ödediğini ve toplam yatırım maliyetinin yaklaşık 64 milyar dolar olduğunu bildirdi.

Altcoinlerde de satış baskısı görüldü

Bitcoin'deki zayıf seyir, diğer kripto para birimlerine de yansıdı.

Pazartesi günkü işlemlerde Ethereum yüzde 1,6 değer kaybederek 2 bin 493,25 dolara gerilerken XRP'deki düşüş yüzde 3,9'u buldu.

BNB yüzde 1,5, Solana yüzde 3,5 ve Cardano yüzde 4,9 oranında değer kaybetti.

Meme coin piyasasında da satışlar öne çıktı. Dogecoin ve TRUMP token yüzde 3'er geriledi.