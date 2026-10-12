Strategy'den 21,5 milyon dolarlık Bitcoin hamlesi

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Strategy, geçen hafta 21,5 milyon dolar karşılığında 250 Bitcoin alarak toplam varlığını 848 bin 250 BTC'ye çıkardı. Şirketin haftalık alımları üst üste ikinci kez azalırken, imtiyazlı hisselerini geri almak için ayırdığı tutar arttı.

Şirketin internet sitesindeki duyuruya göre pazartesi ile pazar günleri arasında gerçekleştirilen Bitcoin alımının 21 milyon dolarlık bölümü adi hisse satışlarıyla finanse edildi. Kalan 500 bin dolar ise mevcut nakitten karşılandı.

Hisse geri alımına ayrılan tutar arttı

Bitcoin alımlarını yavaşlatan Strategy, STRC koduyla işlem gören imtiyazlı hisselerini geri almaya devam etti. Önceki hafta bu işlemler için 176,3 milyon dolar harcayan şirket, geçen hafta tutarı 192,4 milyon dolara yükseltti.

Yahoo Finance verilerine göre Strategy'nin Nasdaq'ta MSTR koduyla işlem gören adi hisseleri, pazartesi günü seans öncesinde yüzde 1'in altında yükseldi. STRC hisselerinin ise 99,68 dolardan açılması bekleniyordu.

Temettü ve faiz ödemeleri için rezerv tutuluyor

Strategy, imtiyazlı hisselerin temettüleri ile borçlarının faiz ödemelerini desteklemek amacıyla 4,88 milyar dolarlık rezerv bulundurduğunu bildirdi. Şirketin bu rezervden ayrı tuttuğu dolar cinsinden nakit bakiyesi ise pazar günü itibarıyla 640,5 milyon dolar oldu.

Son alım, şirketin kurucusu ve yönetim kurulu başkanı Michael Saylor'ın pazar günü yayımladığı "Daha fazla portakal için her zaman yer vardır" paylaşımını izledi. Saylor'ın mesajı, yeni bir Bitcoin alımının işareti olarak değerlendirilmişti.

Bitcoin alımlarını genellikle pazartesi günleri ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) sunduğu bildirimlerle duyuran şirket, bu kez bilgileri internet sitesinden paylaştı. SEC, Columbus Günü tatili nedeniyle pazartesi günü kapalıydı.

Üçüncü çeyrekte Bitcoin varlıkları sınırlı büyüdü

Son haftalık veriler, Strategy'nin son aylarda yavaşlayan Bitcoin birikimine ilişkin görünümü sürdürdü. Şirket, üçüncü çeyrekte 7 bin 218 BTC satın alırken 5 bin 553 BTC sattı. Böylece toplam Bitcoin varlıklarındaki büyüme bu dönemde yüzde 0,2 ile sınırlı kaldı.