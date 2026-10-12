Bitcoin'de sıkışma yaşanıyor: Uzmanlar iki seviyeyi işaret etti

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Bitcoin, teknik göstergelere göre 81 bin ile 84 bin dolar arasındaki dar bantta hareket etmeye devam ediyor. Piyasada alıcılar ile satıcılar arasındaki dengenin korunması, kripto para biriminin bir sonraki hareketinin hangi yönde gerçekleşeceğine ilişkin belirsizliği artırıyor.

5 saatlik grafik üzerinden yapılan teknik analizde, Bitcoin için 81 bin 369 dolar destek, 84 bin 184 dolar ise direnç seviyesi olarak öne çıkıyor. Fiyatın bu iki seviye arasında sıkışması, önümüzdeki süreçte daha belirgin hareketlerin yaşanabileceğine işaret ediyor.

Yükseliş için bu seviye takip ediliyor

Teknik göstergeler, Bitcoin'in uzun vadeli yükseliş eğilimini koruduğunu ancak kısa vadede yön bulmakta zorlandığını ortaya koyuyor. RSI göstergesinin 53,27 seviyesinde bulunması, piyasada alım ve satım baskısının birbirine yakın olduğunu gösteriyor.

Analize göre Bitcoin'in 84 bin 800 dolar üzerinde kapanış gerçekleştirmesi, yukarı yönlü hareketin güçlenmesini sağlayabilir. Buna karşılık 81 bin 200 doların altına gerilemesi, satış baskısının artmasına ve daha derin bir düzeltme yaşanmasına neden olabilir.

Piyasada yanlış kırılma riski

Bitcoin'in 83 bin ile 85 bin dolar arasındaki hareketleri, teknik analizde yanlış kırılma riskinin yüksek olduğu bölge olarak değerlendiriliyor. ADX göstergesinin 19,53 seviyesinde bulunması da mevcut fiyat hareketinin güçlü bir trend tarafından desteklenmediğine işaret ediyor.

Analizde, 81 bin 300 doların altında veya 85 bin doların üzerinde gerçekleşecek mum kapanışlarının, Bitcoin'in önümüzdeki seanslardaki yönü açısından belirleyici olabileceği ifade ediliyor.

Volatilitede artış beklenebilir

Bitcoin'de Ortalama Gerçek Aralık (ATR) göstergesinin yüzde 0,78 seviyesinde bulunması, fiyat oynaklığının sınırlı kaldığını gösteriyor. Teknik değerlendirmeye göre mevcut sıkışmanın sona ermesiyle birlikte volatilitede artış yaşanabilir.

Analizde, yatırımcıların özellikle destek ve direnç seviyelerini takip etmesi gerektiği, yatay seyirde yaşanabilecek ani fiyat hareketlerinin ise risk oluşturabileceği belirtiliyor.