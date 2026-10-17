Bitcoin'de iki haftadır aynı tablo: Yatırımcı beklediğini bulamadı

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Kripto para piyasalarında ekim ayına yönelik yükseliş beklentileri karşılık bulmadı. Dünyanın en büyük kripto para birimi Bitcoin, ABD'de teknoloji ve yapay zeka hisselerinde yaşanan satış dalgasının etkisiyle üst üste ikinci haftayı kayıpla kapatmaya yöneldi.

Bitcoin, son verilere göre 81 bin 622 dolar seviyesinde işlem görüyor. Önceki işlem gününde kısa süreliğine 80 bin doların altına gerileyen kripto para birimi, düşük seviyelerden gelen alımların ardından yeniden toparlandı.

Ekim ayı beklentileri karşılamadı

Kripto para yatırımcıları arasında ekim ayında görülen tarihsel yükseliş eğilimini tanımlamak için kullanılan "Uptober" beklentisi, bu yıl da karşılık bulmadı.

Bitcoin, ekim ayının başından bu yana yüzde 2'nin üzerinde değer kaybederken, üst üste ikinci yıl ekim ayında beklenen yükseliş eğiliminin dışında kaldı.

Piyasadaki düşüşte ABD tahvil getirilerindeki yükseliş, petrol fiyatlarındaki artış ve spot Bitcoin borsa yatırım fonlarından (ETF) yaşanan sermaye çıkışları etkili oldu.

Bitcoin'in yılın ikinci çeyreğinde kaydettiği güçlü yükselişin ardından yatırımcıların kâr satışlarına yönelmesi de fiyatlar üzerindeki baskıyı artırdı.

Bitcoin fonlarından milyonlarca dolar çıktı

Kripto para piyasasındaki olumsuz görünüm, spot Bitcoin ETF'lerine yönelik yatırımcı hareketlerine de yansıdı.

SoSoValue verilerine göre spot Bitcoin ETF'lerinden haftanın ilk dört işlem gününde yaklaşık 146,2 milyon dolarlık net sermaye çıkışı gerçekleşti.

Öte yandan Wall Street'te teknoloji ve yapay zeka şirketlerinin hisselerinde yaşanan sert satışlar, kripto para piyasasındaki risk iştahını da zayıflattı.

ABD'de eylül ayı enflasyon verilerinin beklentileri aşması, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz artırabileceğine yönelik beklentileri güçlendirdi. Faizlerin yüksek seviyelerde kalabileceği endişesi, yatırımcıların Bitcoin gibi riskli varlıklara yönelik talebini olumsuz etkiledi.

Strategy hisselerinde sert düşüş

Dünyanın en fazla Bitcoin varlığına sahip halka açık şirketi Strategy'nin hisseleri de cuma günü sert değer kaybetti.

Düşüşte, küresel endeks sağlayıcısı MSCI'nın şirketlerin endekslere dahil edilmesine ilişkin yeni kurallar açıklaması etkili oldu.

Kasım ayındaki endeks değerlendirmesiyle yürürlüğe girecek düzenleme kapsamında şirketler, faaliyet varlıkları ve beş farklı finansal oran üzerinden incelenecek.

Yeni kuralların Strategy'nin endekslerdeki konumunu riske atabileceği değerlendirilirken, MSCI mevcut şirketlerin endeksten çıkarılması için son iki yıllık raporlama döneminin her ikisinde de uygunluk koşullarının karşılanmaması gerektiğini bildirdi.

Altcoinlerde de kayıplar arttı

Bitcoin'deki düşüş, kripto para piyasasının geneline yayıldı. Piyasa değeri bakımından ikinci sırada yer alan Ethereum, kaynak haberdeki haftalık verilere göre yüzde 2,7 değer kaybetti.

Aynı dönemde XRP yüzde 6,2, BNB yüzde 2,7, Solana yüzde 4,4 ve Cardano yüzde 6,1 geriledi.

Meme coin piyasasında da satışlar öne çıktı. Dogecoin haftalık yüzde 5,5 düşerken, TRUMP tokenındaki değer kaybı yüzde 3,1 olarak kaydedildi.