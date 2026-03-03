Bitcoin’de yeni ralli sinyali! Dikkat çeken analiz

Bitcoin, hafta sonu başlayan ABD-İsrail-İran savaşının ardından 60 bin dolarlık dip seviyesinden sınırlı bir toparlanma yaparak 66 bin 400-67 bin 800 dolar bandına yerleşti.

Kripto para piyasası belirsizliklerle boğuşurken, Bitcoin odaklı teknoloji şirketi Jan3'nin CEO'su Samson Mow'dan piyasayı heyecanlandıran bir analiz geldi.

Mow, Bitcoin'in hem altın piyasa değerine hem de küresel para arzına kıyasla yüzde 24 ile yüzde 66 oranında olması gereken değerin altında işlem gördüğünü savunuyor. Uzman isme göre, ons fiyatı 5 bin 247 doları aşan altın "aşırı değerlenmiş" bir bölgedeyken, Bitcoin büyük bir geri dönüşün eşiğinde olabilir.

Z-Skoru alarm veriyor

Mow’un analizinin merkezinde, Bitcoin fiyatının tarihsel ortalamasından sapmasını ölçen "Z-Skoru" metriği yer alıyor. Mevcut durumda Bitcoin-altın rasyosunun Z-skoru yaklaşık -1.24 seviyesinde seyrediyor.

Geçmiş veriler, bu skorun -2’nin altına düştüğü dönemlerin ardından Bitcoin’de "devasa" rallilerin yaşandığını gösteriyor.

Kasım 2022: FTX çöküşü sırasında skor -3'ün altına inmiş ve Bitcoin sonraki 12 ayda yüzde 150 yükselmişti.

Mart 2020: Pandemi çöküşünde skor -2'nin altına gerilemiş, ardından Bitcoin 12 ay içinde yüzde 300 değer kazanarak 69 bin dolarlık o dönemki rekoruna ulaşmıştı.

50 bin dolar seviyesine kadar gerileme ihtimali

Mow'un iyimser öngörülerinin aksine, piyasadaki diğer analistler daha temkinli bir tablo çiziyor. Jeopolitik gerilimler ve yatırımcılar arasındaki belirsizlik, Bitcoin fiyatı üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor. Bazı uzmanlar, mevcut fiyat hareketlerinin 2022'deki ayı piyasasını andırdığını ve Bitcoin’in 50 bin dolar seviyesine kadar gerileyebileceğini öngörüyor.