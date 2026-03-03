Saldırı sonrası kriptodan çıkış yüzde 700 arttı

İran’ın başkenti Tahran’ın Cumartesi günü ABD ve İsrail tarafından hedef alınması, ülkedeki finansal dengeleri anında değiştirdi. Saldırı haberlerinin yayılmasının ardından, İran’ın en büyük kripto para borsası olan Nobitex’ten yapılan transferlerde devasa bir artış kaydedildi. Ancak bu hareketlilik, rejimin interneti neredeyse tamamen kesmesiyle kısa sürede sekteye uğradı.

Fonlarını yabancı borsalara taşıdılar

Analiz firması Elliptic’in raporuna göre, ilk hava saldırılarından sadece dakikalar sonra Nobitex’ten yapılan kripto çıkışları yüzde 700’den fazla artarak 500 bin doları aştı.

Günün ilerleyen saatlerinde ise bir saat içinde çıkan miktar yaklaşık 3 milyon dolara kadar ulaştı. Elliptic, bu durumu İranlıların belirsizlik ortamında fonlarını yabancı borsalara taşıyarak küresel bankacılık denetiminden kaçırmaya çalışması, yani bir "sermaye kaçışı" olarak değerlendiriyor.

Piyasa doygunluğu değil, internet kesintisi

Öte yandan, başka bir kripto analiz platformu olan TRM Labs, Elliptic’in "sermaye kaçışı" tezine şerh koydu. TRM Labs verilerine göre, Cumartesi günkü ilk dalganın ardından kripto çıkışları keskin bir düşüş yaşadı. Bunun sebebi ise piyasa doygunluğu değil, İran rejiminin ülke genelinde uyguladığı yüzde 99 oranındaki internet kesintisi oldu.

Uzmanlar, internetin kesilmesiyle birlikte işlem hacimlerinin zorunlu olarak düştüğünü ve ekosistemin bir daralma dönemine girdiğini belirtiyor.

Bankacılık sistemi kırılgan

İranlıların kripto paralara olan yoğun ilgisi sadece savaş tehdidiyle ilgili değil; temelinde ülkenin kırılgan bankacılık sistemi ve ağır yaptırımlar yatıyor.

Ekim ayında ülkenin en büyük özel bankalarından biri olan Ayandeh Bank, 5,1 milyar dolar zarar ve 3 milyar dolar borçla iflas ederek 42 milyon müşteriyi mağdur etti.

İran Merkez Bankası, geçen yıl sekiz yerel bankanın daha reform yapmamaları halinde tasfiye edilme riskiyle karşı karşıya olduğu konusunda uyarıda bulunmuştu.

İranlılar dijital varlıklarını korumaya çalışıyor

İran’daki kripto trafiğinin yaklaşık yüzde 87’sini yöneten Nobitex, 2025 yılında 11 milyondan fazla kullanıcıyla 7,2 milyar dolarlık işlem hacmine ulaştı. Ancak yerel borsalar da risklerden azade değil; zira Nobitex, Haziran ayında 81 milyon dolarlık bir siber saldırıya kurban gitmişti.

Bölgedeki askeri gerilim tırmanırken, İranlılar bir yandan bankacılık krizinden kaçmaya çalışırken diğer yandan dijital varlıklarını koruma mücadelesi veriyor.