Bitcoin'de yükseliş serisi sona erdi: Piyasada satış baskısı sürüyor

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Kripto para piyasasının en büyük varlığı Bitcoin, ABD'de yükselen tahvil getirileri ve faiz beklentilerinin etkisiyle haftayı kayıpla tamamlamaya hazırlanıyor. Üç haftalık yükseliş serisinin ardından satış baskısıyla karşılaşan Bitcoin, son işlemlerde 82 bin 590 dolar seviyesinde bulunuyor.

Bitcoin, hafta boyunca yaşanan düşüşlerin ardından 82 bin doların üzerinde tutunmayı başardı. Ancak kripto para piyasasında üçüncü çeyrekte görülen güçlü yükselişin ardından yatırımcıların kâr satışlarına yönelmesi, fiyatlar üzerindeki baskıyı artırdı.

Tahvil getirileri Bitcoin'i baskılıyor

ABD'de tahvil getirilerinin yükselmesi, yatırımcıların kripto paralar gibi riskli varlıklara yönelik ilgisini azalttı. Piyasalarda riskli varlıklara yönelen sınırlı alımlar ise ağırlıklı olarak yapay zekâ şirketlerinin hisselerinde yoğunlaştı. Bu gelişme Wall Street endekslerini rekor seviyelere taşırken, kripto para piyasası yükselişin dışında kaldı.

ABD Merkez Bankasının (Fed) enflasyonla mücadele kapsamında yıl sonuna kadar yeniden faiz artırabileceğine yönelik beklentiler de kripto para piyasasındaki satış baskısını güçlendirdi.

Bitcoin ETF'lerinden 700 milyon doları aşan çıkış

Bitcoin fiyatını olumsuz etkileyen bir diğer gelişme ise spot Bitcoin borsa yatırım fonlarından (ETF) yaşanan para çıkışları oldu. SoSoValue verilerine göre söz konusu fonlarda haftalık net çıkışın 700 milyon doları aşması bekleniyor. Böylece fonlarda dört haftanın ardından ilk kez haftalık net çıkış kaydedilmiş olacak.

Öte yandan Strategy Inc.'in Bitcoin alımlarını sürdürmesi ve ABD'de kripto paralara yönelik düzenleyici ortamın olumlu seyretmesi de piyasadaki düşüşü engelleyemedi.

Petrol fiyatlarındaki yükseliş de etkili oldu

Orta Doğu'daki gelişmelerin etkisiyle petrol fiyatlarında yaşanan yükseliş, kripto para piyasasındaki risk iştahını zayıflatan bir diğer unsur oldu. Ancak ABD Başkanı Donald Trump'ın kasım ayındaki ara seçimlere kadar İran'a yönelik yeni saldırı düzenlenmeyeceğini açıklamasıyla petrol fiyatlarındaki yükseliş cuma günü hız kesti.

Altcoinlerde kayıplar derinleşti

Bitcoin'deki düşüş diğer kripto para birimlerine de yansıdı. Piyasa değeri bakımından ikinci sırada bulunan Ethereum, son aktarılan verilere göre 2 bin 478 dolar seviyesinde işlem görürken haftalık kaybı yüzde 8'i aştı.

BNB haftalık bazda yüzde 7'nin üzerinde değer kaybederken, XRP yüzde 0,6 yükseldi. Solana yüzde 1, Cardano ise yüzde 0,2 geriledi.

Meme coin piyasasında ise Dogecoin yüzde 0,4, TRUMP yüzde 1,3 değer kazandı.