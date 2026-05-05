Ethereum’da yükseliş hızlandı: Dev şirket arzın yüzde 4’ünden fazlasını topladı
Ethereum son bir ayda yüzde 15 değer kazanırken, BitMine’ın dev alımları piyasada “kripto baharı” beklentisini güçlendirdi. Şirketin toplam varlığı 12 milyar doları aştı.
Kripto para piyasasında dikkatler yeniden Ethereum’a çevrildi. Son bir ayda yüzde 15 yükselen ETH fiyatı, kurumsal yatırımcıların agresif alımlarıyla destekleniyor. Özellikle BitMine Immersion Technologies’in üst üste yaptığı yüksek hacimli alımlar, piyasada yeni bir boğa sezonunun başlayabileceği yorumlarını beraberinde getirdi.
Dev alımlar dikkat çekiyor
BitMine, üst üste üçüncü haftada da 100 bin ETH’nin üzerinde alım gerçekleştirdi. Şirketin son haftada aldığı 101 bin 745 ETH’nin değeri 240 milyon doların üzerine çıktı. Bu alım, 2026 yılı içindeki en büyük işlemlerden biri olarak kayda geçti.
Toplam varlık 12 milyar doları geçti
Şirketin toplam Ethereum varlığı 5,18 milyon adedi aşarken, bu miktarın piyasa değeri 12,2 milyar dolara ulaştı. BitMine ayrıca 700 milyon dolar nakit rezerv ve yaklaşık 16 milyon dolar değerinde Bitcoin bulunduruyor.
Hisselerde karmaşık görünüm
BitMine hisseleri gün içinde yüzde 4’ten fazla değer kazanarak 22,91 dolar seviyesine yükseldi. Ancak yıl başından bu yana yüzde 15 düşüş yaşayan hisseler, son bir ayda yaklaşık yüzde 18 artış kaydetti.
Ethereum Foundation’dan doğrudan alım
Şirketin haftalık alımları arasında Ethereum Foundation’dan doğrudan yapılan 10 bin ETH’lik işlem de yer aldı. Ortalama 2 bin 292 dolar seviyesinden gerçekleştirilen bu satış, vakfın operasyonlarını ve topluluk projelerini finanse etmek amacıyla yapıldı.
Kurumsal ilgi artıyor
BitMine’ın düzenli alımları, Ethereum’a yönelik kurumsal talebin arttığını gösteriyor. Bu durum, piyasanın uzun vadeli beklentilerini yukarı yönlü etkileyen önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.
“Kripto baharı başladı” yorumu
Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Tom Lee, kripto piyasasında yeni bir yükseliş döngüsünün başladığını savundu. Lee’ye göre yatırımcı güveni hâlâ zayıf görünse de fiyatların güçlenmesi bu sürecin başlangıcına işaret ediyor.
CLARITY yasası kritik rol oynayabilir
ABD’de gündemde olan CLARITY Act düzenlemesinin, kabul edilse de edilmese de piyasada yeni bir dönemi tetikleyebileceği ifade ediliyor. Bu gelişmenin kripto varlıklar üzerindeki etkisi yakından izleniyor.