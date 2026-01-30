Fed belirsizliği kriptoyu vurdu: Bitcoin sert düşüş yaşadı

Bitcoin, yaşanan sert satış dalgasıyla birlikte son iki ayın en düşük seviyelerine geriledi. Kaldıraçlı işlemlerde art arda gelen zorunlu likidasyonlar piyasadaki düşüşü hızlandırırken, yatırımcılar ABD Merkez Bankası’nda (Fed) olası yönetim değişikliğinin etkilerini fiyatlamaya başladı.

Dünyanın en büyük kripto para birimi Bitcoin, Türkiye saatiyle 10.15 itibarıyla yüzde 6,4 değer kaybederek 82.620 dolar seviyesinde işlem görüyor. Gün içinde 81.201 dolara kadar gerileyen Bitcoin, satış baskısının sürmesi halinde nisan ayındaki dip seviyelerini test etmeye oldukça yakın bulunuyor.

Kripto piyasasında 1,7 milyar dolarlık tasfiye

CoinGlass verilerine göre, son 24 saatlik süreçte yaklaşık 1,68 milyar dolarlık kaldıraçlı pozisyon zorunlu olarak tasfiye edildi. Likidasyonların yaklaşık yüzde 93’ünün, fiyatların yükseleceği beklentisiyle açılan uzun pozisyonlardan oluşması dikkat çekti.

Yaklaşık 270 bin yatırımcının pozisyonu otomatik olarak kapatılırken, bu durum Bitcoin ve diğer kripto varlıklardaki düşüşü daha da derinleştirdi. Uzmanlara göre, volatilitenin arttığı dönemlerde likidasyonlar zincirleme etki yaratarak fiyat hareketlerini sertleştirebiliyor.

Piyasalar Trump’ın Fed hamlesini bekliyor

Bitcoin’deki sert düşüş, ABD para politikasına yönelik belirsizliklerin arttığı bir döneme denk geldi. ABD Başkanı Donald Trump, Fed Başkanı Jerome Powell’ın yerine geçecek ismi cuma sabahı açıklayacağını duyurdu.

Bu açıklamanın ardından, eski Fed yöneticisi Kevin Warsh’ın başkanlık için öne çıkan aday olduğu yönündeki beklentiler güçlendi. ABD basınında yer alan haberlerde, Beyaz Saray’ın Warsh’ı Fed’in başına getirmeye hazırlandığı ifade ediliyor.

Piyasa çevreleri, Warsh’ın daha sıkı para politikası ve bilanço küçültme yanlısı bir duruş sergileyebileceğini değerlendiriyor. Bu ihtimal, kripto paralar gibi riskli varlıkları destekleyen likidite koşullarının zayıflayabileceği endişesini beraberinde getiriyor.

Riskten kaçış kriptoyu vurdu

Küresel piyasalarda doların güçlenmesi ve tahvil getirilerinin yükselmesiyle birlikte riskten kaçış eğilimi öne çıkarken, kripto para piyasası da yeniden satış baskısı altına girdi. Merkez bankası politikalarındaki yön değişimi; faiz oranları, likidite koşulları ve riskli varlıkların fiyatlaması açısından kritik önem taşıyor.

Altcoinlerde de sert kayıplar

Bitcoin’deki düşüş altcoinlere de yansıdı. Piyasa değeri bakımından ikinci sırada yer alan Ethereum, yüzde 7’nin üzerinde gerileyerek 2.749 dolar seviyesine indi. XRP de yüzde 7 düşüşle 1,75 dolardan işlem gördü.

Solana yüzde 6,5, Cardano yüzde 8 değer kaybederken, Polygon’da düşüş yüzde 5’i aştı. Meme coinler cephesinde ise Dogecoin yüzde 6, $TRUMP token ise yüzde 3,5 geriledi.