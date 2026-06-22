JPMorgan'dan kritik uyarı: Kripto piyasasında kırılma yaklaşıyor

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Bitcoin fiyatının uzun süredir üretim maliyetinin altında seyretmesi, kripto para madenciliği sektöründe kârlılığı ciddi şekilde zorluyor.

JPMorgan analistlerinin değerlendirmesine göre, bir Bitcoin'in ortalama üretim maliyeti yaklaşık 78 bin dolar seviyesinde bulunuyor. Bitcoin'in 63 bin dolar civarında işlem görmesi ise çok sayıda madencinin faaliyetlerini ekonomik açıdan sürdürülemez hale getiriyor.

Banka, Bitcoin'in üst üste beş aydır tahmini üretim maliyetinin altında işlem gördüğüne dikkat çekti.

Madencilerin beşte biri zarar ediyor

CoinShares'in 2026 yılının ilk çeyreğine ilişkin madencilik raporunu değerlendiren JPMorgan, mevcut fiyat seviyelerinde küresel madencilik faaliyetlerinin yaklaşık yüzde 20'sinin zarar ettiğini belirtti.

Analistler, Bitcoin fiyatının üretim maliyetinin altında kalmasının özellikle yüksek enerji maliyetleriyle çalışan ve verimliliği düşük olan madencileri daha fazla baskı altına aldığını ifade etti.

Madenciler satışa yöneldi

Artan mali baskılar nedeniyle halka açık madencilik şirketleri yılın ilk çeyreğinde önemli miktarda Bitcoin satışı gerçekleştirdi.

Verilere göre madenciler, operasyonel giderlerini karşılayabilmek amacıyla ilk çeyrekte 32 binden fazla Bitcoin'i elden çıkardı. Bu rakam, söz konusu şirketlerin 2025 yılının tamamında gerçekleştirdiği toplam Bitcoin satışını geride bıraktı.

JPMorgan, Bitcoin fiyatının yeniden 78 bin dolar seviyesinin üzerine çıkmaması veya verimsiz madencilerin piyasadan çekilmemesi halinde sektör üzerindeki baskının devam edeceğini öngördü.

Konsolidasyon ve oynaklık riski

Analistlere göre mevcut tablo, madencilik sektöründe birleşme ve satın almaları hızlandırabilecek bir konsolidasyon sürecini tetikleyebilir.

Öte yandan sektördeki finansal baskının devam etmesi, kripto para piyasasında fiyat oynaklığının yüksek kalmasına da neden olabilir.

Bitcoin ETF'lerinde çıkış serisi sürüyor

Kripto para piyasasında yalnızca madenciler değil, kurumsal yatırımcılar da temkinli bir duruş sergiliyor.

14-18 Haziran döneminde spot Bitcoin borsa yatırım fonlarından (ETF) toplam 227 milyon dolarlık net çıkış gerçekleşti. Böylece Bitcoin ETF'lerinde üst üste altıncı haftada da para çıkışı kaydedildi.

Spot Ethereum ETF'lerinde de benzer bir tablo görüldü. Aynı dönemde Ethereum fonlarından 10,05 milyon dolarlık net çıkış yaşanırken, çıkış serisi altı haftaya ulaştı.

Uzmanlar, Bitcoin ve Ethereum fonlarından yaşanan çıkışların yatırımcıların büyük kripto varlıklara karşı temkinli yaklaşımını sürdürdüğüne işaret ettiğini belirtiyor.

Yatırımcı ilgisi altcoinlere kayıyor

Buna karşın bazı alternatif kripto varlıklara yönelik yatırımcı ilgisinde artış gözleniyor.

Geçen hafta spot SOL ETF'lerine 7,11 milyon dolar, XRP ETF'lerine 10,66 milyon dolar ve HYPE ETF'lerine 27,95 milyon dolar net giriş gerçekleşti.

Piyasa uzmanları, yatırımcıların Bitcoin ve Ethereum'daki zayıf performans nedeniyle daha yüksek büyüme potansiyeli gördükleri alternatif dijital varlıklara yönelmeye başladığını değerlendiriyor.