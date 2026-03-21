Kripto ETF’lerinde alarm: Bitcoin ve Ether’dan dev para çıkışı!

Kripto para ETF’lerinde satış dalgası hız kesmeden sürüyor. Son verilere göre hem Bitcoin hem de Ether ETF’leri bir kez daha ciddi çıkışlarla karşı karşıya kaldı.

Piyasalarda genel hava temkinli kalırken, yatırımcıların kâr realizasyonu ve belirsizlik nedeniyle risk azaltma eğiliminde olduğu dikkat çekiyor. Buna rağmen sınırlı da olsa bazı fonlara girişlerin sürmesi, piyasada tamamen bir kaçış olmadığını gösteriyor.

Bitcoin ETF’lerinde çıkış serisi devam ediyor

Bitcoin ETF’leri, üst üste ikinci günde de kan kaybetti. Toplamda 90,19 milyon dolarlık net çıkış kaydedildi.

Her ne kadar bazı fonlar sınırlı giriş çekmeyi başarsa da bu girişler genel satış baskısını dengeleyemedi.

💰 BlackRock IBIT 38,25 milyon dolar çıkış

💰 Fidelity FBTC: 26,02 milyon dolar çıkış

💰 Bitwise BITB: 17,18 milyon dolar çıkış

💰 Ark & 21Shares ARKB: 15,16 milyon dolar çıkış

Öte yandan Grayscale Bitcoin Mini Trust, Franklin EZBC ve Valkyrie BRRR gibi bazı fonlar küçük çaplı girişler gördü.

Toplam işlem hacmi 3,21 milyar dolar seviyesinde kalırken, net varlıklar 90,83 milyar dolara geriledi.

Ether ETF’lerinde daha sert satış dalgası

Ether ETF’leri, Bitcoin’e kıyasla çok daha güçlü bir satış baskısıyla karşılaştı. Toplam çıkış 136,41 milyon dolar seviyesine ulaştı.

Bu düşüşte en büyük etken, BlackRock’ın ETHA fonundan gerçekleşen 102,31 milyon dolarlık dev çıkış oldu.

💰 Fidelity FETH: 11,76 milyon dolar çıkış

💰 Grayscale Ether Mini Trust: 8,52 milyon dolar çıkış

Buna karşılık BlackRock’ın ETHB fonu 7,72 milyon dolarlık girişle pozitif ayrıştı.

Ether ETF’lerinde işlem hacmi 1,03 milyar dolar, toplam varlıklar ise 12,46 milyar dolar olarak kaydedildi.

Solana sürprizi, XRP sessizliği

Kripto ETF piyasasında genel tablo zayıf olsa da Solana dikkat çeken bir istisna oldu.

💰 Solana ETF’leri: 767 bin dolarlık giriş

💰 Toplam varlık: 876,13 milyon dolar

Bu girişin tamamı Franklin’in SOEZ fonundan geldi.

Öte yandan XRP ETF’lerinde hiç işlem gerçekleşmemesi, yatırımcı ilgisinin oldukça düşük kaldığını ortaya koydu.

Çıkışlar ne anlama geliyor?

Uzmanlara göre Bitcoin ETF’lerindeki çıkışlar, son yükselişlerin ardından gelen kâr realizasyonu ve kısa vadeli belirsizlikten kaynaklanıyor.

Ether tarafında ise büyük fonlardan gelen yüksek hacimli çıkışlar satış baskısını artırıyor.

Buna rağmen bazı fonlara girişlerin sürmesi, yatırımcıların piyasadan tamamen çıkmadığını ve fırsat kolladığını gösteriyor.