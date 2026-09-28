Kripto piyasası 30 Eylül'e kilitlendi: Bitcoin'de 202 milyar dolarlık beklenti

Kripto para piyasasında gözler 30 Eylül'e ABD Hazinesi'nin gerçekleştireceği 202 milyar dolarlık ödemeye çevrildi. Tutarın finansal sisteme büyük miktarda likidite sağlayarak Bitcoin fiyatını destekleyebileceği öne sürülse de işlemin ayrıntıları, 202 milyar doların doğrudan piyasaya girecek yeni para olarak değerlendirilmemesi gerektiğini gösteriyor.

202 milyar doların arkasında ne var?

202 milyar dolarlık tutar, 69 milyar dolarlık iki yıllık, 70 milyar dolarlık beş yıllık ve 44 milyar dolarlık yedi yıllık tahviller ile 19 milyar dolarlık 10 yıllık enflasyona karşı korumalı tahvilden oluşuyor.

Analistlere göre 202 milyar dolarlık rakam ilk bakışta büyük görünse de bunun tamamı piyasaya yeni likidite olarak girmeyecek. Aynı gün 143,58 milyar dolarlık borcun vadesi dolacağı için net yeni tahvil arzı 58,42 milyar dolar seviyesinde kalacak. Bu nedenle söz konusu işlemin Bitcoin'i doğrudan destekleyecek büyük bir likidite girişi olarak değerlendirilmemesi gerektiği belirtiliyor.

Asıl dikkat edilmesi gereken yer farklı

Analistlere göre piyasalar açısından asıl izlenmesi gereken nokta çeyrek sonundaki fonlama koşulları. Yeni tahvil arzıyla birlikte repo piyasasında kısa vadeli borçlanma maliyetlerinin geçici olarak yükselmesi bekleniyor.

Ancak burada yükselişin büyüklüğünden çok ne kadar süreceği önem taşıyor. Kısa süreli bir hareket olağan karşılanırken, baskının kalıcı hale gelmesi piyasalar açısından daha güçlü bir sinyal olarak değerlendiriliyor.

Analistler, 202 milyar dolarlık Hazine işleminin Bitcoin'de doğrudan bir yükselişi tetikleyeceğine ilişkin güçlü bir işaret bulunmadığına dikkat çekiyor. Üstelik yüksek tahvil faizleri ve yeni faiz artışı beklentileri riskli varlıklar üzerindeki baskıyı artırıyor. Bitcoin ise bu görünüm altında 84 bin dolar civarında işlem görüyor.

30 Eylül'den sonra bunlara bakılacak

Analistlere göre Bitcoin açısından asıl belirleyici olan 202 milyar dolarlık tutardan çok, işlem sonrasında piyasalarda oluşacak tablo olacak. Repo faizlerindeki yükseliş kısa süreli kalırsa Bitcoin üzerindeki etkinin de sınırlı olması bekleniyor.

Buna karşılık fonlama maliyetlerindeki baskının devam etmesi ve bunun kripto piyasasına yansıması halinde Bitcoin üzerindeki etkiler daha yakından izlenecek. Bu nedenle yatırımcıların odağında 202 milyar dolarlık rakamdan çok, 30 Eylül sonrasında finansman koşullarının nasıl şekilleneceği bulunuyor.