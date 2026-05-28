Kripto piyasasında savaş tedirginliği: Bitcoin’de sert düşüş

Bitcoin, ABD-İran barış görüşmelerine ilişkin belirsizlik ve kripto para borsa yatırım fonlarından (ETF) yaşanan güçlü çıkışların etkisiyle 75 bin dolar seviyesinin altına geriledi. Dünyanın en büyük kripto para birimi olan Bitcoin, yüzde 2 düşüşle 72 bin 932 dolar seviyesinde işlem gördü.

İran devlet televizyonunun haberine göre, Tahran yönetimi ABD ile çatışmaları sona erdirecek gayriresmi bir mutabakat zaptının ilk taslak yapısına ulaştı.

Söz konusu taslağa göre İran’ın, Hürmüz Boğazı’ndaki ticari gemi trafiğini bir ay içinde savaş öncesi seviyelere döndürmesi, ABD’nin ise İran limanlarına yönelik deniz ablukasını kaldırarak bölgedeki askeri unsurlarını geri çekmesi öngörülüyor.

Ancak Beyaz Saray, bu iddiaları yalanladı. Beyaz Saray’a bağlı Rapid Response 47 hesabından yapılan açıklamada, İran devlet medyasının servis ettiği mutabakat metninin “tamamen uydurma” olduğu belirtildi.

ABD Başkanı Donald Trump ise kabine toplantısında yaptığı açıklamada İran ile anlaşma ihtimaline değinerek, “Şu anda iyi bir anlaşma yapabiliriz ancak büyük bir anlaşma olmazsa masaya oturmayacağız” ifadelerini kullandı.

ETF çıkışları baskıyı artırdı

Jeopolitik gelişmelerin yanı sıra, kurumsal yatırımcı satışları da kripto piyasası üzerinde baskı oluşturdu.

Piyasalarda, BlackRock bünyesindeki iShares Bitcoin Trust ETF’si (IBIT) hisselerinde yaklaşık 1,3 milyar dolarlık blok satış yapıldığına yönelik haberler dikkat çekti.

Nexo Dispatch analisti Dessislava Ianeva, ABD spot Bitcoin ETF’lerinden son iki haftada toplam 1,74 milyar dolarlık çıkış yaşandığını belirtti. Ianeva, yalnızca salı günü IBIT tarafında gerçekleşen 1,29 milyar dolarlık özel blok işleminin Bitcoin’deki sert geri çekilmeyle aynı döneme denk geldiğini ifade etti.

Analiste göre tüm çıkışlara rağmen ETF’lerin toplam net varlık büyüklüğü halen 98,4 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. Bu rakam, Bitcoin’in toplam piyasa değerinin yaklaşık yüzde 6,5’ine karşılık geliyor.

Gözler ABD enflasyon verisinde

Kripto paralardaki zayıf seyir, ABD borsalarının rekor seviyelerde kapanış yaptığı bir dönemde gerçekleşti.

Piyasaların odağında şimdi ABD Merkez Bankası’nın (Fed) yakından takip ettiği kişisel tüketim harcamaları (PCE) enflasyon verisi bulunuyor.

Uzmanlar, yüksek faiz oranlarının yatırımcıları daha güvenli ve getirili varlıklara yönlendirmesi nedeniyle kripto para piyasaları üzerinde baskı oluşturduğunu belirtiyor.

Altcoin’lerde de düşüş görüldü

Bitcoin’deki geri çekilmenin ardından altcoin piyasasında da satışlar hızlandı.

Ethereum yüzde 1.976 dolara gerilerken, XRP yüzde 1,3 kayıpla 1,31 dolar seviyesine indi.

Solana ve Cardano da değer kaybederken, meme coin’lerden Dogecoin yüzde 0,7 düşüş yaşadı.