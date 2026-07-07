Kripto piyasasını sarsan veriler: Kayıpların boyutu ortaya çıktı

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Blockchain analiz şirketi Nansen verilerine göre, Trump'ın adını taşıyan memecoin yatırımcısını büyük zarara uğrattı. 1 milyon yatırımcı toplam 3,8 milyar dolar kayıp yaşadı.

Her üç yatırımcıdan ikisi zararda

Nansen analizine göre, blockchain üzerindeki herkese açık işlem kayıtları incelendiğinde haziran sonunda TRUMP memecoin yatırımlarında 988 bin 905 hesabın zarar ettiği belirlendi. Bu rakam, memecoin'i satın alan her üç yatırımcıdan ikisinin para kaybettiğini ortaya koydu.

Yüzde 98 değer kaybı

Bir dönem büyük ilgi gören TRUMP memecoin'in fiyatı pazar günü 1,69 dolardan işlem görürken, 75,35 dolarlık tarihi zirvesine göre yaklaşık yüzde 98 değer kaybetti.

Donald Trump, TRUMP memecoin'ini 2025 yılında başkanlık görevine başlamasına üç gün kala duyurmuştu. Trump ailesi ayrıca World Liberty Financial adlı kripto para girişiminin kurucu ortakları arasında yer alıyor. Şirketin WLFI isimli tokenı da piyasaya sürülmesinin ardından önemli ölçüde değer kaybetti.

Trump kârını katladı

Trump'ın kısa süre önce yayımlanan mali beyanına göre ise Başkan, sadece TRUMP memecoin'inden 636 milyon dolar gelir elde etti. Bu rakam, geçen yıl kripto para sektöründen kazandığını açıkladığı 1,4 milyar doların yaklaşık yarısını oluşturuyor.

Öte yandan Trump yönetimi döneminde ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), memecoin'leri menkul kıymet olarak değerlendirmeyeceğini duyurdu. Kurum ayrıca kripto para şirketlerine karşı açtığı çok sayıda davayı da geri çekti.