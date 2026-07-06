Strategy'den şaşırtan hamle: İlk büyük Bitcoin satışını yaptı

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Strategy, ilk büyük Bitcoin satışını gerçekleştirdi. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) sunulan son bildirime göre şirket, toplam 3 bin 588 BTC'yi yaklaşık 216 milyon dolara sattı.

Satıştan elde edilen gelirin, şirketin imtiyazlı hisselerine yönelik temettü ödemelerinde kullanılacağı belirtildi.

Şirketin satışa rağmen kripto para rezervlerinde 843 bin 775 BTC tutmaya devam ettiği bildirildi. Strategy'nin nakit dolar rezervi ise 2,55 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.

Şirket, SEC'e sunduğu bildirimde piyasa fiyatından hisse satış programı kapsamında herhangi bir hisse satışı yapmadığını, hisse geri alım programları kapsamında da hisse alımı gerçekleştirmediğini açıkladı.

Bitcoin 62 bin doların altına geriledi

Strategy'nin Bitcoin satışı sonrası kripto para piyasasında baskı arttı. Bitcoin fiyatı 62 bin doların altına inerken, şirket hisseleri de açıklamanın ardından piyasa öncesi işlemlerde yüzde 4'ten fazla değer kaybetti.

U.Today'in daha önce aktardığına göre Strategy, yaklaşık 2,5 milyon dolar karşılığında 32 BTC'lik daha küçük bir satış yaptığını açıklamıştı. Bu işlem, piyasa gözlemcileri tarafından psikolojik bir eşik olarak değerlendirilmişti.

Şirket, haziran ayının sonunda Bitcoin bağlantılı potansiyel satışlar için 3 milyar doların üzerinde yetki de vermişti.